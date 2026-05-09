Ο Δημήτρης Τομαράς γράφει για τον φοβερά άτυχο Γιουσούφ Γιαζίτζι αλλά και το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ που είναι σαν να λέμε last chance από αγωνιστικής πλευράς.

Τρεις χιαστοί. Σοκαριστικό, άδικο, δύσκολο και επίπονο από πολλές απόψεις. Και δεδομένα ό,τι χειρότερο για έναν παίκτη.

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι ήρθε στον Ολυμπιακό με προσδοκίες, όνειρα, διάθεση και δίψα να προσφέρει. Και του έκατσε αυτή η απίστευτη κακοδαιμονία να πάθει χιαστό το 2024 στον αγώνα με τον Αστέρα και να χρειαστεί 9 μήνες για να επιστρέψει και ήρθε ξανά η κακιά η μοίρα του να του επιφυλάξει μία ακόμα ρήξη χιαστού (και μάλιστα στο ίδιο πόδι που είχε χτυπήσει). Ο Γιουσούφ είναι μεγάλος μαχητής, το έχει δείξει και σίγουρα αυτό που θα κάνει θα είναι και πάλι να κοιτάξει να επιστρέψει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από έναν σοβαρό τραυματισμό για έναν παίκτη. Περισσότερο είναι ο πόνος της ψυχής. Η απογοήτευση και η στεναχώρια για αυτό που βιώνει εκείνη την στιγμή. Η πίκρα για το ότι θα χρειαστεί να μείνει ξανά εκτός για ένα μεγάλο διάστημα.

Τούτες τις ώρες δεν έχει πραγματικά καμία σημασία το πόσο έπαιζε ή όχι ο Γιαζίτζι φέτος. Το μόνο που μετρά είναι να επιστρέψει πιο γερός από ποτέ στα γήπεδα.

Δεν είναι μικρός ο κατάλογος των παικτών που έχουν βιώσει τέτοιες ζόρικες στιγμές στην ελληνική Λίγκα. Ο Κώστας Φορτούνης 2 φορές. Ο Χριστοδόπουλος παλαιότερα αλλά και ο Μάνταλος. Όλοι τους πάλεψαν σκληρά για να επιστρέψουν όσο καλύτεροι γινόταν. Το ίδιο ευχόμαστε και για τον Γιουσούφ σε αυτήν την φάση.

Τελευταία ευκαιρία για τον Ολυμπιακό; Ναι αυτή είναι

Ο Ολυμπιακός παίζει με τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής τα... ρέστα του στο πρώτο εκ των τριών τελευταίων χρονικά αγώνων του για τα play Offs 1-4. Εάν δεν νικήσει τότε τα πράγματα θα γίνουν ιδιαίτερα δύσκολα ως προς την 2η θέση του φετινού Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 1.

Η εικόνα του πρώτου μέρους στην Τούμπα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα οδηγό για την αναμέτρηση αυτή πλην όμως υπάρχει και το σκέλος της αποτελεσματικότητας. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει σε αυτό το ματς να είναι αποφασισμένος για όλα, πειθαρχημένος αλλά και πολύ αποτελεσματικός. Ουσιαστικός ως προς το επιθετικό του σκέλος. Σοβαρός, to the point στο γήπεδο και βέβαια πάνω από όλα να πάρει το νικηφόρο αποτέλεσμα. Γιατί χωρίς νίκη στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός της Κυριακής δεν θα μπορεί να αλλάξει και πολλά μετά. Είναι η τελευταία του ευκαιρία; Ναι είναι, είναι η απάντηση.