Αδιανόητη γκίνια για Γιαζίτσι: Τρεις ρήξεις χιαστού σε έξι χρόνια!

«Πάγωσαν» με τον Γιουσούφ Γιαζίτσι στον Ολυμπιακό καθώς υπέστη για δεύτερη φορά ρήξη χιαστού και τρίτη συνολικά στην καριέρα του.

Απίστευτη ατυχία για τον Γιουσούφ Γιαζίτσι και τον Ολυμπιακό, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό από την προπόνηση της Πέμπτης (7/5) και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έπαθε ξανά ρήξη χιαστού, 1,5 χρόνο μετά τον προηγούμενο σοβαρό τραυματισμό του.

Ωστόσο αυτή ήταν η 2η φορά με τους Πειραιώτες αλλά 3η συνολικά στην καριέρα του και μάλιστα, σε διάστημα έξι χρόνων (!). Συγκεκριμένα τον Δεκέμβρη του 2019 σε έναν αγώνα της Λιλ με τη Μονακό (όπου η ομάδα του έχασε 5-1 κιόλας), ο Τούρκος ποδοσφαιριστής αποχώρησε τραυματίας από το ματς στο 38ο λεπτό.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε υποστεί ρήξη χιαστού και χρειάστηκε να μείνει στα πιτς μέχρι και τον Απρίλη του 2020 όταν και επέστρεψε στη δράση, μέσα στον κορωνοϊό. Τα χρόνια πέρασαν και φτάνουμε στο καλοκαίρι του 2024, όταν ο Ολυμπιακός τον απέκτησε ως ελεύθερο από τη Λιλ τον Σεπτέμβρη.

Έναν μήνα μετά τη μεταγραφή στους «ερυθρόλευκους» και συγκεκριμένα στο ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα κόντρα στον Αστέρα AKTOR πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 20 λεπτά πριν τραυματιστεί σοβαρά στο αριστερό γόνατο. Οι εξετάσεις ζωντάνεψαν το χειρότερο σενάριο.

Ο Τούρκος ποδοσφαιριστής είχε πάθει ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο με αποτέλεσμα περάσει την πόρτα του χειρουργείου στο εξωτερικό και να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Εν τέλει επέστρεψε στη δράση, πήρε μέρος στην προετοιμασία και αποτέλεσε μέρος του ρόστερ τη φετινή σεζόν. Παρότι δεν ήταν στα βασικά πλάνα, λειτούργησε εξαιρετικά ως άνθρωπος που έρχεται από τον πάγκο και σε 28 παιχνίδια είχε 7 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ωστόσο 1,5 χρόνο μετά, η ατυχία του χτύπησε ξανά την πόρτα καθώς στην προπόνηση υπέστη ρήξη χιαστού στο ίδιο πόδι και έτσι θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου αλλά αυτή τη φορά θα είναι υπό τη διαχείριση του ιατρικού επιτελείου της ομάδας και συγκεκριμένα του Χρήστου Θέου και αναμένεται να μείνει εκτός για τους επόμενους έξι μήνες, χάνοντας την προετοιμασία αλλά και το ξεκίνημα της επόμενης σεζόν.