100 χρόνια ΠΑΟΚ: «Μια φανέλα, ένα εισιτήριο, μια ιστορία»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί τον κόσμο της ομάδας να συμβάλει στην Ιστορική Έκθεση για τα 100 χρόνια, δωρίζοντας αντικείμενα που συνδέονται με τη διαδρομή του συλλόγου.

Η ιστορία του ΠΑΟΚ εδώ και 100 χρόνια δεν γράφεται μόνο μέσα στα γήπεδα. Γράφεται στις κερκίδες, στα σπίτια, στα συρτάρια που κράτησαν μια φωτογραφία, ένα παλιό εισιτήριο, μια φανέλα που πέρασε από γενιά σε γενιά.

Και τώρα, στα 100 χρόνια του συλλόγου, ο κόσμος καλείται να γίνει ξανά κομμάτι αυτής της ιστορίας.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία, δίνοντας τη δυνατότητα στους φίλους της ομάδας να συμβάλουν στη δημιουργία της Ιστορικής Έκθεσης του συλλόγου, δωρίζοντας προσωπικά αντικείμενα που συνδέονται με τη διαδρομή του Δικεφάλου μέσα στον χρόνο.

«Μια φανέλα. Ένα εισιτήριο. Μια φωτογραφία. Κάθε αντικείμενο είναι κι ένα κομμάτι ιστορίας», αναφέρει χαρακτηριστικά το σχετικό κάλεσμα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, επιχειρώντας να δώσει στην έκθεση κάτι περισσότερο από συλλεκτικό χαρακτήρα. Μνήμη. Συναίσθημα. Προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που έζησαν τον ΠΑΟΚ διαφορετικά.

Η διαδικασία θα γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν φωτογραφίες και στοιχεία των αντικειμένων τους. Στη συνέχεια θα ακολουθεί αξιολόγηση από την ομάδα της έκθεσης και, εφόσον επιλεγεί κάποιο αντικείμενο, θα υπάρχει επίσημη επικοινωνία για τα επόμενα βήματα.

Η λογική είναι ξεκάθαρη. Η έκθεση για τα 100 χρόνια να μη στηριχθεί μόνο σε αρχεία και τρόπαια, αλλά και στον ίδιο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Γιατί η ιστορία αυτού του συλλόγου δεν ανήκει μόνο στις βιτρίνες. Ανήκει και στους ανθρώπους του.

Η ανακοίνωση:

«Για 100 χρόνια, η ιστορία του ΠΑΟΚ γράφεται από τον κόσμο του. Εάν διαθέτετε ένα αντικείμενο που συνδέεται με την ιστορία του Συλλόγου, μπορείτε -δωρίζοντάς το- να συμβάλετε στη διατήρηση της κληρονομιάς μας και στη διαμόρφωση της Ιστορικής Έκθεσης του ΠΑΟΚ για τις επόμενες γενιές»

Υποβολή Αντικειμένου

Συμπληρώστε τη φόρμα και ανεβάστε φωτογραφίες του αντικειμένου σας.

Αξιολόγηση

Η ομάδα μας θα εξετάσει και θα αξιολογήσει το αντικείμενο με βάση την ιστορική του σημασία και την καταλληλότητά του για την Έκθεση.

Επικοινωνία

Εφόσον το αντικείμενο επιλεγεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τα επόμενα βήματα.

Παρακαλούμε μην αποστέλλετε φυσικά αντικείμενα χωρίς προηγούμενη επίσημη επικοινωνία.