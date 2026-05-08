Γιάννης Θεοδοσουλάκης και Γιάννης Αποστολάκης ξεκίνησαν μαζί από την Elite Ακαδημία και έφτασαν να ζήσουν το όνειρο του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ.

Πριν από οκτώ χρόνια ο Μιχάλης Μπούσης ανέλαβε τη διοικητική ηγεσία του ΟΦΗ κι ένας από τους βασικούς στόχους ήταν η οργάνωση των τμημάτων υποδομών του κλαμπ, ώστε παιδιά που θα προέρχονται από τα «σπλάχνα» της ομάδας να αποτελέσουν βασικά στελέχη του ρόστερ του μέλλοντος.

Δύο παιδιά που αποτελούν το απόλυτο πρότυπο για τις επόμενες γενιές των ποδοσφαιριστών που θα «μεγαλώσουν» στην Elite ακαδημία είναι ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης.

Οι δυο γεννηθείς το 2004 συμπαίκτες που ξεκίνησαν το ταξίδι τους το 2019 από την Ακαδημία, ανέβηκαν μαζί στην πρώτη ομάδα, έγιναν μόνιμα μέλη της Εθνικής Ελπίδων, κέρδισαν τη θέση τους στο βασικό ροτέισον και εν τέλει μαζί σήκωσαν το Κύπελλο Ελλάδας. Αξιοσημείωτο πως η ποδοσφαιρική μοίρα τα έφερε έτσι ώστε ο Κόντης να τους βάλει «πακέτο» στον τελικό του Βόλου, στο 78ο λεπτό αντί των σκόρερ Φούντα και Νους.

Ο Αποστολάκης αποτελεί εκ των αρχηγών της ομάδας και έχει εξελιχθεί σε... πολυεργαλείο, με την ικανότητα να παίξει ως 8αρι, 10αρι, εξτρέμ και αριστερό μπακ - χαφ, ενώ ο Θεοδουσάλακης επανήλθε πιο δυνατός από τη ρήξη χιαστού που υπέστη πριν τρία χρόνια και έχει την ευχέρεια να δώσει λύσεις στη γραμμή κρούσης τόσο ως εξτρέμ, όσο και ως φορ. Σε αυτήν την ιστορική σεζόν ο πρώτος μετράει 33 εμφανίσεις, με ένα γκολ, ενώ ο δεύτερος έχει 28 συμμετοχές, με δυο γκολ και μια ασίστ.

Η κοινή τους πορεία μόνο... διαφήμιση μπορεί να αποτελεί για τη δουλειά που γίνεται στην Elite Ακαδημία και φυσικά ακολουθούν κι άλλα ταλαντούχα παιδιά, πολλά εκ των οποίων είναι μέλη της πρώτης ομάδας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι Κοντεκάς, Καινουργιάκης, Χνάρης και Καλαφάτης, οι οποίοι ήταν μέλη της αποστολής που ταξίδεψαν στον Βόλο και επέστρεψαν στο Ηράκλειο με το Κύπελλο Ελλάδας.

Η ανάρτηση του ΟΦΗ για την κοινή πορεία των Αποστολάκη και Θεοδοσουλάκη

«Από την Elite ακαδημία του ΟΦΗ… στην κορυφή!

Δυο παιδιά, γέννημα-θρέμμα ΟΦΗ. Δυο συμπαίκτες, που ξεκίνησαν με ένα όνειρο και μια μπάλα στα πόδια. Στα ίδια αποδυτήρια, στο ίδιο γήπεδο, με την ίδια δίψα να πετύχουν.

Τα χρόνια πέρασαν κι εκείνοι συνέχισαν μαζί. Βήμα-βήμα, αγώνα με τον αγώνα. Κανείς δεν τους χάρισε τίποτα. Δούλεψαν σιωπηλά, πάλεψαν για κάθε λεπτό συμμετοχής και κράτησαν ζωντανό το όνειρο που είχαν από μικροί.

Και τελικά… τα κατάφεραν!

Από την Elite ακαδημία του ΟΦΗ έφτασαν να αγωνίζονται στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και να σηκώνουν το τρόπαιο μπροστά σε χιλιάδες κόσμου!».