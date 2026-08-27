Ο ΟΦΗ έχει ραντεβού με την ιστορία στη Βουλγαρία καθώς φιλοξενείται από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με στόχο την πρόκριση στο League Phase του Europa League. Αποστολή - Σόφια: Νότης Χάλαρης.

Ραντεβού με την ιστορία έχει ο ΟΦΗ στη Σόφια της Βουλγαρίας καθώς φιλοξενείται από την τοπική ΤΣΣΚΑ (21:00, LIVE από το Gazzetta) για τη ρεβάνς των play offs του Europa League έχοντας ως μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι Κρητικοί πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση το απόγευμα της Τετάρτης (25/08), στο γήπεδο όπου θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση, το «Vasil Levski», με τον Χρήστο Κόντη να καταστρώνει τα πλάνα του ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Στο πρώτο παιχνίδι, ο ΟΦΗ επικράτησε με το ευρύ 3-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο όμως ο Χρήστος Κόντης τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ότι το συγκεκριμένο σκορ δεν δίνει την πρόκριση και ότι οι παίκτες του θα πρέπει να μπουν στο ματς σαν να είναι 0-0.

Δεν είναι τυχαία αυτή η συνεχή αναφορά που έκανε ο Έλληνας προπονητής. Το προβάδισμα των Κρητικών μπορεί να λειτουργήσει θετικά αλλά και αρνητικά καθώς είναι λεπτή η γραμμή που απέχει από το να χαθεί η συγκέντρωση στη ρεβάνς και να το εκμεταλλευτεί αυτό η ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Οι παίκτες του ΟΦΗ προπονούνται στο Βασιλ Λέφσκι ενόψει του ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας



Αποστολή - Σόφια: Νότης Χάλαρης pic.twitter.com/qYlxOAsnzQ — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 26, 2026

Ίσως αυτό είναι και η μεγαλύτερη παγίδα για τους Κρητικούς καθώς είναι διαφορετικό να προστατεύεις το σκορ και ειδικά απέναντι σε μία ομάδα που στο πρώτο παιχνίδι έδειξε την ποιότητα της παρότι ηττήθηκε με 3-0.

Πάντως, μέσα από τα λόγια του Κόντη αλλά και του Χριστογεώργου αλλά και του γενικότερου κλίματος μεταξύ των παικτών, πηγάζει ότι θα ακολουθήσουν πιστά τα όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου.

Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι η «συνταγή» του πρώτου αγώνα δεν θα αλλάξει από την πλευρά του ΟΦΗ. Ο Χριστογεώργος αναμένεται να πάρει θέση στο τέρμα με τους Σιέλη, Κωστούλα και Πούγγουρα στην τριάδα της άμυνας αλλά τον Νικολάου να έχει σημαντικές πιθανότητες για να αρχίσει. Ο Μπουχαλάκης θα τοποθετηθεί δίπλα στον Ανδρούτσο στον άξονα ενώ ο Αθανασίου με τον Αποστολάκη θα παίξουν όλη την πλευρά αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.

Ο Νους με τον Φούντα θα κινηθούν στα άκρα της επίθεσης, με τον Αϊτόρ σε ρόλο φορ (περισσότερο ψευτοεννιάρι). Να θυμίσουμε πως εκτός αποστολής έμεινε ο Λεγιά-Ισέκα λόγω ενοχλήσεων.

Αναλυτικά η αποστολή: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.