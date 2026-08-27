Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του επαναληπτικού αγώνα του ΟΦΗ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-offs του Europa League.

Ο ΟΦΗ ταξιδεύει σήμερα (27/08, Live από Gazzetta) στη Σόφια της Βουλγαρίας για να αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ, στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τα play-offs του Europa League.

Οι Ομιλίτες επικράτησαν με 3-0 την περασμένη εβδομάδα στο Παγκρήτιο και τώρα ταξιδεύουν στη γειτονική χώρα με μοναδικό στόχο να διατηρήσουν το μεγάλο τους προβάδισμα και να τσεκάρουν το εισιτήριο τους για την τελική φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Να θυμίσουμε πως ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Λέγια Ισέκα καθώς ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και τέθηκε νοκ-άουτ από την αναμέτρηση. Αντιθέτως στην αποστολή βρίσκονται: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.

Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 21:00 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2.