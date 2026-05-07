Τέλος η Λεωφόρος για τον κόσμο του Παναθηναϊκού: Κεκλεισμένων με τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να παίξει χωρίς τον κόσμο του με τον ΠΑΟΚ στο πιθανότατα τελευταίο παιχνίδι του στην ιστορική του έδρα, Λεωφόρο.

Χωρίς τον κόσμο του θα αναγκαστεί να αποχαιρετήσει τη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός στο πιθανότατα τελευταίο παιχνίδι του στην ιστορική του έδρα, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ (17/05) για την τελευταία αγωνιστική των Play Offs, μετά απόφαση της ΔΕΑΒ .

Ο λόγος για την ποινή αυτή που επιβλήθηκε στους «πρασίνους» από την επιτροπή είναι η ρίψη δύο κροτίδων και πέντε πυροτεχνημάτων εντός της κερκίδας της θύρας 7, αλλά και του αγωνιστικού χώρου.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ,

από τις οποίες προκύπτει ότι, πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΕ ΑΕΚ, στις 03/05/2026, στο γήπεδο «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», για την 3η αγωνιστική των playoffs του Πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έρριψαν δύο (2) κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13, καθώς και

συνολικά πέντε (5) πυροτεχνήματα (στρόμπο, τύπου Ρ1), τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7, όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου,

επέβαλε, με την υπ' αριθμό 16/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».