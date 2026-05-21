Παναθηναϊκός: Τα νέα πλάνα που ανέβασε η ΠΑΕ από τον Βοτανικό

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα βίντεο με φρέσκο υλικό από το νέο του γήπεδο που κατασκευάζεται στον Βοτανικό.

Έναν μήνα μετά το προηγούμενο βίντεο που είχε δώσει στη δημοσιότητα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με πλάνα από τις εργασίες που γίνονται στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό, οι «πράσινοι» δημοσίευσαν ένα νέο για να δείξουν την πρόοδο που υπάρχει στις εργασίες.

Συνέχισαν έτσι τη σειρά «Inside the Build», που έχει ως σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στον κόσμο να βλέπει συχνά πυκνά εικόνες από το πως πηγαίνουν τα έργα για το νέο σπίτι της ομάδας, αλλά και την εξέλιξη που υπάρχει σ' αυτά.

Το νέο επεισόδιο είχε τίτλο «The Vision Appears», αφού πλέον έχει αρχίσει και είναι εμφανής ο σκελετός του γηπέδου, βλέποντας τις εξέδρες να έχουν ήδη σηκωθεί και την κατασκευή να θυμίζει όλο και περισσότερο το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Το βίντεο του Παναθηναϊκού με τις εργασίες στον Βοτανικό

     

