Τον Παναθηναϊκό, την ιστορία της Λεωφόρου και τον κόσμο του δεν τους σέβεται κανείς;

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την απίθανη, αδιανόητη και μοναδική απόφαση της ΔΕΑΒ να βάλει... λουκέτο στη Λεωφόρο για το τίποτα στο πιο ιστορικό παιχνίδι της Ακρόπολης του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το πιο ιστορικό γήπεδο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με μοναδικές πρωτιές εξέλιξης και προόδου μέσα στα 104 χρόνια ζωής του. Ένα γήπεδο που αποτελεί την Ακρόπολη του ελληνικού ποδοσφαίρου, το οποίο έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό και την Εθνική Ελλάδος. Για αυτό το γήπεδο, η ΔΕΑΒ ετσιθελικά και χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, θέλει να του δημιουργήσει ένα φινάλε, ένα πιθανότατα τελευταίο επίσημο παιχνίδι με κλειστές πόρτες, χωρίς κόσμο, με μία τιμωρία απίθανη!

Από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι και σήμερα, αυτή η επιτροπή που μέχρι και πέρσι έκλεινε τα γήπεδα και τιμωρούσε τους υγιείς οπαδούς και τους συλλόγους για... πλάκα και για το τίποτα, έδειξε να εναρμονίζεται με την κοινή λογική, να μην συνεχίζει στο σκεπτικό ''πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι''.

Για αυτό το λόγο σταμάτησαν και οι άδικες τιμωρίες ομάδων, χιλιάδων δεκάδων υγιών φιλάθλων που έχουν πληρώσει από το υστέρημά τους εισιτήρια διάρκειας.

Φτάσαμε 7 Μαϊου, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της σεζόν για να επιστρέψει η ΔΕΑΒ στα περσινά της δεδομένα. Έχοντας κλείσει τα μάτια σε όσα έγιναν στη Τούμπα ή στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με πρόστιμο για 160 σπασμένα καθίσματα!

Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν εννοούμε πως ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στην απόφαση αυτή, απλά αναφέρουμε τα πιο πρόσφατα παραδείγματα.

Για εξοστρακισμό δημοσιογράφων και λεκτικούς προπηλακισμούς, πρόστιμο. Για τόσα σπασμένα καθίσματα, πρόστιμο.

Ακόμα ένα παράδειγμα: Στον πρώτο τελικό χάντμπολ μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν γεμάτα μπουκάλια στους παίκτες της Ένωσης. Η ΔΕΑΒ ούτε είδε, ούτε άκουσε.

Για δύο κροτίδες μέσα στο πέταλο και πέντε πυροτεχνήματα, κεκλεισμένων των θυρών;

Σοβαρά; Από ποιο... όνειρο δικαιοσύνης μπορεί να προκύψει αυτή η απόφαση και μάλιστα στο τελευταίο επίσημο παιχνίδι αυτού του μοναδικού γηπέδου με τον Παναθηναϊκό γηπεδούχο;

Υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν για αυτό το παιχνίδι, για να πουν το δικό τους ''αντίο'' στο γήπεδο, στο σπίτι, στη ψυχή και την καρδιά της αγαπημένης τους ομάδας. Άνθρωποι που είχαν πληρώσει αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, για να βρίσκονται στις κερκίδες.

Αυτούς τους σεβάστηκε κανείς; Τους σκέφτηκε κανείς; Για το ΤΙΠΟΤΑ, για περιστατικά που σε άλλα γήπεδα τιμωρήθηκαν με πρόστιμα φέτος, αυτή η αντιποδοσφαιρική επιτροπή, μία επιτροπή που δεν έχει επαφή με το αθλητικό περιβάλλον, αποφάσισε να βάλει λουκέτο στη Λεωφόρο σε μία ιστορική συγκυρία. Πως γίνεται όλη την χρονιά να ισχύουν άλλα πράγματα και τώρα στο φινάλε με αφορμή την Λεωφόρο, να έχουμε αυτό;

Για να το κλείσουμε, για να μην νομίζουν ότι πέτυχαν και κάτι. Ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος του, θα την αποχαιρετήσουν την Λεωφόρο όταν πρέπει και όπως πρέπει. Κι αυτό που θα ζήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο εκείνη την βραδιά θα είναι κάτι το μοναδικό.