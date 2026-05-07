Η Καλαμάτα επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα του κλαμπ είναι αυτό της έδρας, καθώς το γήπεδο της Παραλίας χρειάζεται πολλή δουλειά για να καλύψει τις απαιτήσεις της Stoiximan Super League. Όπως έχει αναφέρει ο Δήμαρχος, Θανάσης Βασιλόπουλος, το Δημοτικό Στάδιο της πόλης αναμένεται να είναι έτοιμο από τον Νοέμβριο.

Την Πέμπτη (7/5) έγινε ακόμα ένα βήμα για την πορεία των εργασιών, καθώς στο πλαίσιο της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη για την λειτουργική αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της Παραλίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας

«Εγκρίθηκε κατά την 18/2026 κατεπείγουσα, συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 η μελέτη με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Καλαμάτας» (δείτε ΕΔΩ) και η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης Π175 του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση και αναβάθμιση του Αθλητισμού» με τίτλο «Βελτίωση, Αναβάθμιση και Ανάπτυξη Αθλητικών Εγκαταστάσεων και υποδομών στην επικράτεια» (δείτε ΕΔΩ).

Στο πλαίσιο του έργου αναμένεται να υλοποιηθούν εκτεταμένες παρεμβάσεις στους εξωτερικούς κι εσωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων του δημοτικού σταδίου, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου αυτό να αναβαθμιστεί ώστε να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές UEFA, FIFA, ΕΠΟ και Superleague.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν οικοδομικές εργασίες μόνωσης των Κερκίδων, επισκευές εσωτερικών φερόντων στοιχείων κερκίδων, καθαιρέσεις εγκαταστάσεων κάτω από τις κερκίδες, εσωτερικές διαμορφώσεις νότιας & βόρειας κερκίδας, μεταλλικές περιφράξεις του περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή στεγάστρου εξωτερικού διαδρόμου νότιας κερκίδας, εργασίες εξασφάλισης προσβασιμότητας από ΑμεΑ, παρεμβάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου, κατασκευή οικίσκου συνεπτυγμένου υποσταθμού Μ.Τ/Χ.Τ (1-24kv) 630kva, παρεμβάσεις εργασιών πρασίνου, κ.α..

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη του θέματος είναι απαραίτητο και αναγκαίο να υλοποιηθούν άμεσα, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του γηπέδου για τη διεξαγωγή αγώνων Super league, UEFA, FIFA και ΕΠΟ».