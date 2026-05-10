Ο Ραζβάν Μαρίν είναι ο παίκτης που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό στον άξονα στο πλευρό του Ορμπελίν Πινέδα για την ΑΕΚ στα τρία φετινά ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπως αποδεικνύεται και μέσα από το Wyscout.

Ο Λούκα Γιόβιτς έχει κλέψει την παράσταση στα φετινά ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό με τα επτά γκολ που έχει σημειώσει. Ο Σέρβος σταρ της ΑΕΚ έχει καθαρίσει στις δύο νίκες της κανονικής διάρκειας σε Λεωφόρο και Νέα Φιλαδέλφεια με χατ-τρικ και καρέ αντίστοιχα, ωστόσο για να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά βοήθησαν κι άλλοι. Άλλωστε για την ΑΕΚ η φετινή σεζόν έχει πάρα πολλούς πρωταγωνιστές.

Ένας από αυτούς που μπορεί να μην έχει καταγράψει κάποια ασίστ ή κάποιο γκολ φέτος απέναντι στους «πράσινους», αλλά έχει κάνει ματσάρες και στα τρία φετινά ντέρμπι της Ένωσης κόντρα στον Παναθηναϊκό είναι ο Ραζβάν Μαρίν. Μια μεταγραφή που έχει αποδεχθεί value for money για το μικρό ποσό που κόστισε και για όσα έχει προσφέρει φέτος (45 συμμετοχές, 7 γκολ, 9 ασίστ) αλλά και για το εξαιρετικό ταίριασμα του με τον Ορμπελίν Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο 29χρονος Ρουμάνος χαφ μαζί με τον «Μαγίτο» είναι ένα από τα ισχυρά δίδυμα του Μάρκο Νίκολιτς που κάνουν όλες τις δουλειές στον χώρο της μεσαίας γραμμής και στα οποία ποντάρει και στο αποψινό (10/5, 19:30) κρίσιμο ντέρμπι για τον τίτλο στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Σέρβος τεχνικός. Ο Μαρίν θα μπορούσε να είχε καταγράψει ασίστ στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής στη Λεωφόρο, αν ο Βάργκα τελείωνε καλύτερα τη φάση απέναντι στον Λαφόν και έβρισκε δίχτυα. Η πάσα του ήταν όλα τα λεφτά, με τον Ρουμάνο μέσο στα φετινά ματς κόντρα στους «πράσινους» να έχει αποδειχθεί ο μοχλός της ανάπτυξης των κιτρινόμαυρων, μαζί με τον Πινέδα, συντρίβοντας τους μέσους όρους του στο passing game.

Για παράδειγμα στο τελευταίο ντέρμπι στη Λεωφόρο σύμφωνα με το Wyscout, ο Μαρίν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 91% ευστοχία στις πάσες συνολικά (49/54), με 100% επιτυχία στις πάσες στο τελευταίο τρίτο (11/11) και 95% επιτυχία στις προωθητικές μπαλιές (18/19), έχοντας και 50% (1/2) επιτυχημένες μακρινές μεταβιβάσεις.

Στα ίδια υψηλά επίπεδα ήταν και η εμφάνισή του στο ντέρμπι της Λεωφόρου του πρώτου γύρου, όταν είχε περάσει ως αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου μέρους στη θέση του Μάνταλου, στο οποίο μάλιστα είχε αποβληθεί με δύο κίτρινες. Είχε σύμφωνα με το Wyscout 95% ευστοχία στις συνολικές πάσες του (20/21), 100% ακρίβεια στις βαθιές μπαλιές (2/2), 100% ευστοχία και στις πάσες στο τελευταίο τρίτο (2/2) και 88% επιτυχία στις προωθητικές μεταβιβάσεις του (7/8).

Ο Μαρίν κίνησε τα νήματα στο κέντρο της ΑΕΚ και στην εμφατική νίκη με 4-0 επί του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με 86% ευστοχία στις μεταβιβάσεις του συνολικά (43/50), 67% επιτυχία στις μακρινές μπαλιές (4/6), 78% επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο (7/9) και 83% επιτυχία στις προωθητικές μεταβιβάσεις του (20/24).

Τα φετινά στατιστικά του Μαρίν με Παναθηναϊκό μέσα από το Wyscout

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3

Πάσες συνολικά: 95% (20/21)

Βαθιές μπαλιές: 100% (2/2)

Πάσες στο τελευταίο τρίτο: 100% (2/2)

Προωθητικές μπαλιές: 88% (7/8)

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0

Πάσες συνολικά: 86% (43/50)

Βαθιές μπαλιές: 67% (4/6)

Πάσες στο τελευταίο τρίτο: 78% (7/9)

Προωθητικές μπαλιές: 83% (20/24)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0

Πάσες συνολικά: 91% (49/54)

Βαθιές μπαλιές: 50% (1/2)

Πάσες στο τελευταίο τρίτο: 100% (11/11)

Προωθητικές μπαλιές: 95% (18/19)

Οι μέσοι όροι του Μαρίν τη φετινή σεζόν σύμφωνα με το Wyscout