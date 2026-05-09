Όλη η συγκέντρωση στην ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το πιο καθοριστικό βήμα προς τον τίτλο. Ποια τα πιθανά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο οργανισμός της ΑΕΚ ζει και αναπνέει για το σπουδαίο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (10/5, 19:30) στην Allwyn Arena, με τους κιτρινόμαυρους να είναι αποφασισμένοι για το πιο καθοριστικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος έχοντας διαφορά έξι βαθμών στην κορυφή, τρεις... στροφές πριν το τέλος.

Στην ΑΕΚ κοιτάζουν μόνο τα δικά τους παιχνίδια χωρίς να μπαίνουν σε διαδικασία υπολογισμών. Τέσσερις βαθμοί ακόμα και ο τίτλος θα βαφτεί κιτρινόμαυρος, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει από τους παίκτες του να παίξουν με αυτοπεποίθηση και απόλυτη συγκέντρωση, όπως τόνισε και στις δηλώσεις του, έχοντας στείλει το μήνυμα αμέσως μετά την ισοπαλία στη Λεωφόρο την περασμένη Κυριακή.

Το μεγάλο ατού θα είναι ξανά η ενέργεια που θα δώσει η κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια, με 10.000 φίλους της ΑΕΚ να εμψυχώνουν ξανά την ομάδα στην τελευταία προπόνηση το απόγευμα του Σαββάτου στην Allwyn Arena. Στη... συνήθεια που έγινε λατρεία με τον κόσμο και τους παίκτες να πορεύονται μαζί για τον τίτλο.

Ο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα με τον Σέρβο τεχνικό να έχει καταλήξει στις περισσότερες από τις θέσεις της ενδεκάδας, αλλά να υπάρχουν και ερωτηματικά στην αριστερή πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής και στην επίθεση. Ο Στρακόσια θα είναι στην εστία, ο Πένραϊς έχει προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας, ο Ρότα θα είναι δεξιά, όπως και ο Ρέλβας με τον Μουκουντί ως δίδυμο στόπερ.

Ο Μαρίν με τον Πινέδα θα συνθέτουν φυσικά το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής που αποτελεί ένα από τα βαριά «χαρτιά» του Νίκολιτς, με τον Κοϊτά δεξιά και τη θέση αριστερά να «παίζεται» καθώς Περέιρα και Γκατσίνοβιτς φαίνεται πως τη διεκδικούν στα ίσια. Όσο για την επίθεση είναι πιθανό να επιστρέψει ο Γιόβιτς με τον Βάργκα, ωστόσο τη θέση διεκδικεί και ο Ζίνι, ο οποίος είχε ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα στη Λεωφόρο.