Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ χωρίς τον κόσμο του. Έχει φτάσει τα έντεκα παιχνίδια κεκλεισμένων σε 21 μήνες.

Μία ακόμα τιμωρία για τον Παναθηναϊκό από τη ΔΕΑΒ. Στο τριφύλλι επιβλήθηκε ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών για ρίψη κροτίδων στο ματς με την ΑΕΚ και θα την εκτίσει στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στις 17 Μαϊου, για την τελευταία αγωνιστική των playoffs.

Το φαινόμενο είναι συχνό για τους πράσινους. Σε συνδυασμό με το κλείσιμο των γηπέδων στην είσοδο του 2024, εξαιτίας της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, στο περιθώριο αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακό - Παναθηναϊκός στου Ρέντη, ο Παναθηναϊκός θα συμπληρώσει κόντρα στον Δικέφαλο έντεκα αγώνες χωρίς τους οπαδούς του στο πλευρό του σε διάστημα λιγότερο από δύο χρόνια! Για την ακρίβεια σε 21 μήνες.

Με αυτή την ποινή, όπου η ΔΕΑΒ εξαντλεί την αυστηρότητά της, οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν θα έχουν ουσιαστικά την ευκαιρία να πουν αντίο στην ιστορική έδρα του συλλόγου, αφού θα μετακομίσουν στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια στο νέο τους γήπεδο στον Βοτανικό.

Τα ντέρμπι χωρίς κόσμο

Η αρχή με τα κεκλεισμένων τα δύο χρόνια έγινε στο ματς με τον Αστέρα Aktor. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της περασμένης σεζόν, στις 18/8/24, ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε τους Αρκάδες στο άδειο ΟΑΚΑ και ηττήθηκε 1-0, με τον Ντιέγκο Αλόνσο στον πάγκο. Η ενδεκάδα των αγώνων, όπως αναφέραμε, θα συμπληρωθεί με τον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είχε καμία ποινή τις σεζόν 2021-22 και 2022-23, θα δώσει το τέταρτο ντέρμπι χωρίς κόσμο. Είχε παίξει εναντίον του ΠΑΟΚ χωρίς θεατές πέρσι στο ΟΑΚΑ, όπου νίκησε 2-1 και δύο φορές χωρίς κόσμο εναντίον του Ολυμπιακού τον χειμώνα του 2024, μία για πρωτάθλημα και μία για το Κύπελλο.

Γίνεται αντιληπτό και τι έσοδα χάνει ο σύλλογος. Έντεκα αγώνες χωρίς κόσμο σημαίνει ένα σημαντικό συμβόλαιο για την ομάδα, ειδικά όταν ανάμεσά τους είναι τέσσερα ντέρμπι.

Αναλυτικά οι 11 αγώνες που έδωσε ο Παναθηναϊκός από τον Αύγουστο του 2024 χωρίς κόσμο:

18/8/24 Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor 0-1

22/9/24 Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-1

5/1/25 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1

3/1/24 Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

7/1/24 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 2-1

21/1/24 Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor 2-0

4/2/24 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-0

10/1/24 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 (Κύπελλο)

24/1/24 Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-2 (Κύπελλο)

5/10/25 Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0

17/5/26 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

* Στις 25/5/24 έγινε χωρίς κόσμο και ο τελικός Κυπέλλου με τον Άρη στο Πανθεσσαλικό, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 και πήρε τον τίτλο.

