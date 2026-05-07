Η ΑΕΚ είναι ο «κρυπτονίτης» του Παναθηναϊκού στα Play Offs: Οι αριθμοί που το αποδεικνύουν

Ο Παναθηναϊκός έχει το μικρότερο ποσοστό νικών και συγκέντρωσης βαθμών κόντρα στην ΑΕΚ ενώ δυσκολεύεται πάρα πολύ, όταν παίζει στην έδρα της.

Η έναρξη του δεύτερου γύρου των Play Offs της Stoiximan Superleague έφτασε, αφού την Κυριακή (10/05) οι τέσσερις ομάδες ξεκινούν να παίζουν την ίδια ώρα πια (19:30), για λόγους διαφάνειας, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στην Νέα Φιλαδέλφεια για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» έχουν χάσει πλέον κάθε βαθμολογικό κίνητρο, αφού από τη «λευκή» ισοπαλία που έφεραν με την «Ένωση» στη Λεωφόρο την περασμένη αγωνιστική, δεν έχουν πλέον μαθηματικές ελπίδες για να αποφύγουν την τέταρτη θέση.

Παρ' όλα αυτά πρέπει να βρουν το κίνητρο για να τελειώσουν τη σεζόν έχοντας την εικόνα που αρμόζει σε μία ομάδα με το μέγεθος του «τριφυλλιού» αποτελώντας σκληρό αντίπαλο για καθέναν από τους άλλους τρεις διεκδικητές.

Το παιχνίδι, λοιπόν, με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» αποτελεί ένα πολύ καλό τεστ γι' αυτό, αφού παραδοσιακά οι «κιτρινόμαυροι» είναι ο αντίπαλος που βάζει δύσκολα στον Παναθηναϊκό.

Τα αρνητικά ρεκόρ του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΚ στα Play Offs

Τα πιο ασφαλή δείγματα που έχει ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τα αποτελέσματά του στα Play Offs είναι κόντρα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, επειδή έχουν παίξει τα περισσότερα παιχνίδια στη διαδικασία αυτή, μιας και για αρκετά χρόνια δεν συμμετείχε σ' αυτήν ο πρωταθλητής, οπότε με τον Ολυμπιακό είναι μικρότερο το δείγμα.

Οι «πράσινοι» έχουν το χαμηλότερο ποσοστό νικών απέναντι στην «Ένωση». Έχουν δώσει απέναντί της 25 παιχνίδια, μόνο κόντρα στον «δικέφαλο του βορρά» έχουν δώσει περισσότερα (27) κι έχει κερδίσει μόλις σε εννέα απ' αυτά έχοντας ακόμη εννέα ισοπαλίες και επτά ήττες (περισσότερες έχει μόνο με τον ΠΑΟΚ, οκτώ τον αριθμό, όπου υπάρχει και μία άνευ αγώνος).

Κοινώς το «τριφύλλι» έχει ποσοστό νικών μόλις 36% κόντρα στους «κιτρινόμαυρους» το οποίο είναι το χειρότερό τους σε σχέση με όλους τους αντιπάλους του στα Play Offs, με τους οποίους έχει παίξει 10+ ματς.

Τα πράγματα γίνονται αρκετά χειρότερα αν ρίξει κανείς μια ματιά στο τι κάνει ο Παναθηναϊκός αποκλειστικά όταν παίζει στην έδρα της ΑΕΚ στα Play Offs, όπου μετράει μονάχα δύο νίκες, μία την πρώτη φορά που συναντήθηκαν τη σεζόν 2010-2011 και άλλη μία πέρυσι. Ο απολογισμός του είναι μόλις δύο νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες.

Play Offs ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

2010-2011 0-2

2011-2012 2-0

2015-2016 3-1

2016-2017 1-0

2019-2020 1-1

2020-2021 1-1

2021-2022 0-0

2022-2023 0-0

2023-2024 3-0

2024-2025 1-2

Όσον αφορά τους βαθμούς που συγκεντρώνουν οι «πράσινοι» στα Play Offs ενάντια στην ΑΕΚ έχουν μαζέψει μόλις 36 από τους διαθέσιμους 75, δηλαδή ούτε καν τους μισούς, αφού το ποσοστό τους φτάνει στο 48%. Με τον Ολυμπιακό είναι ελάχιστα μικρότερη η συγκομιδή τους (47,22%), αλλά έχουν παιχτεί και οι μισοί βαθμοί σε σχέση με την «Ένωση».

Αν δε τσεκάρουμε αυτή τη συγκομιδή μόνο στα εκτός έδρας ματς βλέπουμε πως πέφτει ακόμα πιο χαμηλά και αγγίζει το 33,3% (10/30).

Κάπως έτσι καταλαβαίνουμε πως ο Παναθηναϊκός καλείται να παίξει το πρώτο του ματς χωρίς βαθμολογικό κίνητρο στην έδρα που δυσκολεύεται περισσότερο από κάθε άλλη στη διαδικασία των Play Offs και πρέπει να δείξει ένα καλό πρόσωπο προκειμένου να τελειώσει η αποτυχημένη αυτή σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.