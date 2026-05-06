Οι δύο ξένοι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ στα μεγάλα ματς της αγωνιστικής, Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός.

Η ΚΕΔ γνωστοποίησε μέσω της ΕΠΟ τους ορισμούς των διαιτητών για την 4η αγωνιστική των Play Offs και την 7η των Play Outs της Stoiximan Superleague. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας όρισε ξένους διαιτητές στα δύο μεγάλα ματς της αγωνιστικής.

Το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ θα διευθύνει ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, ο οποίος είχε σφυρίξει ξανά φέτος στη χώρα μας ακριβώς το ίδιο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια στις 8 του Μαρτίου. Στην «OPAP Arena» τον αγώνα θα σφυρίξει ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς.

Ο ρέφερι του μεγάλου ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης» έχει βρεθεί και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια ελληνικών ομάδων, τόσο του Ολυμπιακού (Απόλλων Λεμεσού - Ολυμπιακός 1-1 Europa League) όσο και του ΠΑΟΚ (ΠΑΟΚ - Ριέκα 5-0 Europa League).

Ο διαιτητής του ματς στη Φιλαδέλφεια έχει έρθει αρκετές φορές στη χώρα μας, αλλά και σ' ένα ευρωπαϊκό, εκείνο του ΠΑΟΚ κόντρα στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τους «16» του Conference League, που έληξε με 5-1 υπέρ του «δικεφάλου του βορρά».

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών

09/05

Πανσερραϊκός - Κηφισιά (16:00), Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Βοηθοί: Μάτσας και Πάτρας, Τέταρτος: Τσιμεντερίδης, VAR: Πολυχρόνης και Τσακαλίδης

ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR (17:00), Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου, Βοηθοί: Αρμακόλας και Χριστοδούλου, Τέταρτος: Μόσχου, VAR: Κατσικογιάννης και Ζαμπαλάς

Ατρόμητος - Παναιτωλικός (19:30), Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας, Βοηθοί: Κολλιάκος και Μηνούδης, Τέταρτος: Κουκούλας, VAR: Βεργέτης και Φωτιάς

10/05

Άρης - ΟΦΗ (17:00), Διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος, Βοηθοί: Μωϋσιάδης και Κλεπετσάνης, Τέταρτος: Κατόπης, VAR: Σιδηρόπουλος και Τσιμεντερίδης

Βόλος - Λεβαδειακός (17:00), Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης, Βοηθοί: Κωνσταντίνου και Κομισοπούλου, Τέταρτος: Μπακογιάννης, VAR: Κουμπαράκης και Φωτιάς

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (19:30), Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς, Βοηθοί: Σάαλ και Γκούντερ, Τέταρτος: Πολυχρόνης, VAR: Μουνουέρα και Γκαρθία

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (19:30), Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, Βοηθοί: Μαρτίνεθ και Μιρ, Τέταρτος: Τσακαλίδης, VAR: Πολυχρόνης και Τσακαλίδης