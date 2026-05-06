Ο νεαρός αλλά και ιδιαίτερα ταλαντούχος χαφ των Αρκάδων βρίσκεται στα ραντάρ των ανθρώπων της ομάδας του Ολυμπιακού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Χρήστος Αλμύρας είναι ένας ταλαντούχος χαφ του Αστέρα Τρίπολης που φέτος έχει πάρει 12 συμμετοχές με την φανέλα των Αρκάδων. Σε αυτές τις παρουσίες έχει βάλει και 1 γκολ και ενώ σιγά σιγά δείχνει να καθιερώνεται στους Αρκάδες.

Το όνομά του στο μεταξύ έχει τεθεί - σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν - επί τάπητος για τον Ολυμπιακό (όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προς την β' ομάδα του). Έναν Ολυμπιακό που πάντα αναζητά νεαρούς Έλληνες με ταλέντο, ποιότητα και προοπτική.

Ένας Ολυμπιακός που έχει αναδείξει και νεαρούς Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Το σχετικό σκανάρισμα του Αλμύρα από ερυθρόλευκης πλευράς είναι ικανό να οδηγήσει και σε επόμενες εξελίξεις και κίνηση από την μεριά των Πειραιωτών (για τον συγκεκριμένο παίκτη). Ως προς τον Ολυμπιακό Β' πάντως η ομάδα αυτή των Ερυθρόλευκων φέτος έπαιξε στα Play Offs του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 απ' όπου επικυρώθηκε η άνοδος της Καλαμάτας.