Αλμύρας: Ο 20χρονος Θεσσαλονικιός που πρέπει να γίνει... παράδειγμα στον Αστέρα

Ο Χρήστος Αλμύρας συγκλόνισε με το ξέσπασμα του μετά την ήττα του Αστέρα από τον Πανσερραϊκό στην Τρίπολη και η αντίδραση του πρέπει να αποτελέσει «πυξίδα» για την ομάδα.

Ο Αστέρας AKTOR παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων σε ακόμα ένα ματς που είχε την... ταμπέλα του «τελικού» και έγινε η πρώτη ομάδα της φετινής Super League που έχασε στην έδρα της από τον ουραγό Πανσερραϊκό. Το πρόσωπο του αγώνα δεν ήταν άλλος από τον Χρήστο Αλμύρα.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος στο παρθενικό του παιχνίδι ως προπονητής της πρώτης ομάδας εμπιστεύτηκε ένα παιδί που το ήξερε άριστα από τον Αστέρα Β' AKTOR και ο νεαρός χαφ τον έβγαλε... ασπροπρόσωπο.

Ο Μακεδόνας μέσος πέρασε ως αλλαγή στο 56ο λεπτό του αγώνα με τους Σερραίους και έπρεπε επί της ουσίας να τρέχει για... δύο στο κέντρο. Με δεδομένο το αριθμητικό μειονέκτημα και το γεγονός πως η ομάδα του ήταν πίσω στο σκορ παρτενέρ του στα χαφ ήταν ο επιτελικός μέσος Μπαρτόλο, οπότε το ανασταλτικό «βάρος» έπεφτε στον Θεσσαλονικιό μέσο.

Παρά τον απαιτητικό του ρόλο και το γεγονός πως ήταν μόλις το τέταρτο παιχνίδι του στη Super League ο 20χρονος ανταποκρίθηκε περίφημα, όμως η εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή ώστε οι Αρκάδες να σώσουν έστω τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο Αλμύρας έδειξε πως «πονάει» την ομάδα

Μετά το παιχνίδι ο Χρήστος Αλμύρας ήταν... τραγική φιγούρα στον πάγκο των γηπεδούχων, έχοντας δίπλα του τον επίσης καταρρακωμένο Πομόνη. Ο νεαρός χαφ «πλάνταξε» στο κλάμα, παρόλο που σε καθαρά ατομικό επίπεδο είχε κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση, καθώς «πόνεσε» για την ομάδα, η οποία έχασε ακόμα ένα «must win» παιχνίδι και η αποστολή της παραμονής έγινε ακόμα πιο δύσκολη.

Ο 20χρονος μέσος μπορεί να μην είναι Αρκάς ή να μεγάλωσε στις ακαδημίες της ομάδας, καθώς μετακόμισε στην Τρίπολη μόλις το περασμένο καλοκαίρι, όμως απέδειξε πως ενδιαφέρεται για την ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το step up στην καριέρα του.

Αυτό το πάθος του Αλμύρα που μετατράπηκε σε «πόνο» για το αρνητικό αποτέλεσμα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα και «πρότυπο» στα αποδυτήρια του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», καθώς σε τέτοιες δύσκολες περιόδους κρίσης μόνο η καρδιά μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Το who is who του Αλμύρα

Γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου του 2005 και στα έξι του χρόνια ο ΠΑΟΚ τον ενέταξε στις ακαδημίες του, από τον Εθνικό Λαγυνών. Στους Ασπρόμαυρους έφτασε μέχρι την Κ17 και το 2021 «μετακόμισε» στον... αιώνιο αντίπαλο της πόλης, τον Άρη, όπου άφησε καλές εντυπώσεις ως 8αρι, στην Κ19.

Αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε ανδρικό επίπεδο τη σεζόν 2024-25, με τη φανέλα του Μακεδονικού, με τον οποίο έκανε τη διαφορά; στη Super League 2. Κατέγραψε 23 συμμετοχές, σημείωσε δύο γκολ και με τις εμφανίσεις του κέντρισε το ενδιαφέρον του Αστέρα AKTOR, ο οποίος τον αγόρασε.

Ο νεαρός box to box μέσος προοριζόταν για τη Β' ομάδα, όμως ως project είχε προοπτική να προβιβαστεί. Μάλιστα, στην αρχή της σεζόν κέρδισε την εμπιστοσύνη του Σάββα Παντελίδη, ο οποίος τον χρησιμοποίησε σε πέντε ματς, τρία στη Stoiximan Super League και δύο για το Κύπελλο.

Με την πρόσληψη του Κόουλμαν ο Αλμύρας χρησιμοποιήθηκε μόνιμα στη Β' ομάδα από τον Αντωνόπουλο, όπου ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην εξαιρετική πορεία που οδήγησε στα Play Off του Βορρά. Στη Super League 2 έκανε τη φετινή σεζόν 12 συμμετοχές και σκόραρε μια φορά κόντρα στη Νίκη Βόλου.

Με την άνοδό του στην πρώτη ομάδα ο Αντωνόπουλος έβαλε με τη μία στο πλάνο τον Αλμύρα, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε κι άλλα παιδιά της Β' ομάδας στη συνέχεια. Θυμίζουμε πως ως αλλαγή κόντρα στον Πανσερραϊκό πέρασε και ο Αλβανός επιθετικός Αλμπέρτο Σιμόνι, στον πάγκο ήταν ο 20χρονος στόπερ Δημήτρης Λάσκαρης, ενώ από τη στιγμή που ο Νίκος Παπαδόπουλος ταλαιπωρήθηκε με ίωση την προηγούμενη εβδομάδα ο Βασίλης Χατζηεμμανουήλ πήρε τα γάντια του βασικού κίπερ.

Αλμύρας vs Πανσερραϊκός