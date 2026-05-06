Η ΑΕΚ επέστρεψε στα Σπάτα την Τετάρτη και ξεκίνησε δουλειά για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει δώσει το στίγμα του ήδη σχετικά με το πώς θέλει να προσεγγίσουν οι παίκτες του το παιχνίδι.

Τα δεδομένα για την ΑΕΚ αναφορικά με την κατάκτηση του τίτλου είναι απλά. Η Ένωση με τέσσερις βαθμούς στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές θα σηκώσει το πρωτάθλημα ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των υπολοίπων. Και αυτό είναι κάτι που επικρατεί ως σκέψη στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο. Δηλαδή να κοιτάνε αποκλειστικά και μόνο τα δικά τους παιχνίδια στρέφοντας όλη την προσοχή σε αυτό που έρχεται την Κυριακή (10/5) απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι παίκτες της ΑΕΚ έπιασαν ξανά δουλειά στα Σπάτα το πρωί της Τετάρτης μετά το χθεσινό ρεπό, ξεκινώντας με αυτόν τον τρόπο την προετοιμασία τους για το κυριακάτικο ματς στην Allwyn Arena. Ο Μάρκο Νίκολιτς που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα έχει αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του και μένει να φανεί από τις δοκιμές που θα ακολουθήσουν τι σκέψεις κάνει αναφορικά με τις τρεις θέσεις που ήταν ανοικτές για το ματς της Λεωφόρου. Δηλαδή του αριστερού μπακ με Πένραϊς και Πήλιο, του αριστερού χαφ όπου είχε ξεκινήσει ο Περέιρα, αλλά και του φορ και της επιλογές μεταξύ Ζίνι και Γιόβιτς, με τον Σέρβο να μπαίνει ως αλλαγή στη θέση του Αγκολέζου επιθετικού.

Σε ό,τι αφορά την πνευματική προετοιμασία, ο Νίκολιτς έχει στείλει ήδη το μήνυμά του με το που τελείωσε το παιχνίδι στη Λεωφόρο. Παρότι η διαφορά αυξήθηκε στους έξι βαθμούς με την ισοπαλία, ο Σέρβος κόουτς φρόντισε να επαναλάβει για πολλοστή φορά ότι δεν τελείωσε απολύτως τίποτα. Μια φράση την οποία τόνιζε από το 3-0 με τον ΠΑΟΚ και εξακολουθεί να το αναφέρει σε κάθε τόνο καθώς θέλει άπαντες εντός και γύρω από την ομάδα να είναι απόλυτα προσηλωμένοι στο πως θα έρθουν οι τρεις βαθμοί που θα φέρουν πλέον την ΑΕΚ μια ανάσα από τον τίτλο.

«Κάτι που δεν μου άρεσε στην προετοιμασία είναι ότι όταν ξεκινάμε από υψηλή θέση πληρώνουμε το τίμημα. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Θα επαναλάβω ότι δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, υπήρξε μια χαλαρότητα. Όταν ξεκινάμε από χαμηλά έχουμε μαχητικότητα και πετυχαίνουμε υψηλά επίπεδα απόδοσης», είχε υπογραμμίσει μεταξύ άλλων ο Νίκολιτς, με τον Σέρβο τεχνικό ήδη να έχει ξεκινήσει τη δουλειά ώστε οι παίκτες του να εμφανίσουν συγκέντρωση στο 100% δίχως να έχουν στο μυαλό τους τη διαφορά των έξι βαθμών στην κορυφή.

Φυσικά ο Νίκολιτς γνωρίζει ότι πολύ σημαντική θα είναι και η στήριξη του κόσμου της ΑΕΚ για ακόμα ένα παιχνίδι στα play offs. Η ένωση μεταξύ των οπαδών και της ομάδας είναι φοβερή, κάτι που φαίνεται σε όλες τις ανοικτές προπονήσεις όλο και περισσότερο τις παραμονές των αγώνων. Ο Σέρβος τεχνικός ξέρει ότι η ενέργεια που μεταφέρεται στους κιτρινόμαυρους από τον κόσμο τους δίνει μεγάλο πλεονέκτημα και περιμένει ότι και η κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια την ερχόμενη Κυριακή θα αποτελέσει όπως πάντα ένα έξτρα ατού.