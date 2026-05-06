Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο στον ΠΑΟΚ για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον τελικό με τον ΟΦΗ.

Με πρόστιμο τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ για τον τελικό Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ και στην ανακοίνωση αναφέρεται: «1. Αφού έλαβε υπόψη της τις εκθέσεις των παρατηρητών της ΔΕΑΒ, από τις οποίες προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, στις 25/04/2026 στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου, για τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, που διοργανώνει η ΕΠΟ, περιόδου 2025/2026, έλαβε χώρα από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καταστροφή περίπου εκατόν εξήντα (160) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 34/2026 Απόφασή της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€)».