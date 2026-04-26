Τα highlights από τη ματσάρα στο Πανθεσσαλικό που βρήκε νικητή τον ΟΦΗ με 3-2 επί του ΠΑΟΚ.

Ο ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό έγραψε ιστορία. Νίκησε σε έναν συγκλονιστικό τελικό με 3-2 τον ΠΑΟΚ και πανηγύρισε το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία του, έπειτα από 39 χρόνια.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλύτερα και στο 15' προηγήθηκε 1-0 με τον Μιχαηλίδη. Κόρνερ του Ζίβκοβιτς, πρώτη κεφαλιά ο Κεντζιόρα, δεύτερη στο δεύτερο δοκάρι ο Μιχαηλίδης και 1-0.

Στο 28', στην πρώτη φάση του ΟΦΗ έγινε το 1-1. Γύρισμα από δεξιά του Σενγκέλια, ο Φούντας πλάσαρε πάνω στον Κεντζιόρα και στην επαναφορά με νέο αριστερό πλασέ νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-1.

Οι Κρητικοί βρήκαν αυτοπεποίθηση με το γκολ, «χάλασαν» το μυαλό του ΠΑΟΚ και στο 40' είχαν δοκάρι! Ο Σενγκέλια, όπως στο 1-1, πάσαρε στον Φούντα, ο οποίος πλάσαρε από το όριο της περιοχής και σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Τσιφτσή.

Στο 51' έγινε το 1-2. Ο Σενγκέλια έκανε τη μπαλιά, ο Σαλσέδο την κεφαλιά πάσα στον Νους, ο οποίος στόπαρε άψογα και έκανε το 1-2!

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε ν' απαντήσει και 7ο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 1-2. Ο Καμαρά πήρε την μπάλα κινήθηκε εξαιρετικά στη μεγάλη περιοχή κι από δεξιά γύρισε στον Γερεμέγεφ, ο οποίος σε κενή εστία ισοφάρισε!

Στο 105' έγινε η φάση που έκρινε το ματς. Ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Χατσίδη, ο Ισέκα πήρε τη μπάλα και την έστειλε στη δεξιά γωνία, τον Τσιφτσή αριστερά κι έκανε το 2-3, που έχρισε Κυπελλούχους τους Κρητικούς.

