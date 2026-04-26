ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τελικός) 2-3: Τα highlights από τον θρίαμβο των Κρητικών
Ο ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό έγραψε ιστορία. Νίκησε σε έναν συγκλονιστικό τελικό με 3-2 τον ΠΑΟΚ και πανηγύρισε το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία του, έπειτα από 39 χρόνια.
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλύτερα και στο 15' προηγήθηκε 1-0 με τον Μιχαηλίδη. Κόρνερ του Ζίβκοβιτς, πρώτη κεφαλιά ο Κεντζιόρα, δεύτερη στο δεύτερο δοκάρι ο Μιχαηλίδης και 1-0.
Στο 28', στην πρώτη φάση του ΟΦΗ έγινε το 1-1. Γύρισμα από δεξιά του Σενγκέλια, ο Φούντας πλάσαρε πάνω στον Κεντζιόρα και στην επαναφορά με νέο αριστερό πλασέ νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-1.
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (2-2 κ.α) 2-3 παρ.: Τα «κοπέλια» τρέλαναν την Ελλάδα και πήραν το Κύπελλο στην Κρήτη!
Οι Κρητικοί βρήκαν αυτοπεποίθηση με το γκολ, «χάλασαν» το μυαλό του ΠΑΟΚ και στο 40' είχαν δοκάρι! Ο Σενγκέλια, όπως στο 1-1, πάσαρε στον Φούντα, ο οποίος πλάσαρε από το όριο της περιοχής και σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Τσιφτσή.
Στο 51' έγινε το 1-2. Ο Σενγκέλια έκανε τη μπαλιά, ο Σαλσέδο την κεφαλιά πάσα στον Νους, ο οποίος στόπαρε άψογα και έκανε το 1-2!
Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε ν' απαντήσει και 7ο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 1-2. Ο Καμαρά πήρε την μπάλα κινήθηκε εξαιρετικά στη μεγάλη περιοχή κι από δεξιά γύρισε στον Γερεμέγεφ, ο οποίος σε κενή εστία ισοφάρισε!
Στο 105' έγινε η φάση που έκρινε το ματς. Ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Χατσίδη, ο Ισέκα πήρε τη μπάλα και την έστειλε στη δεξιά γωνία, τον Τσιφτσή αριστερά κι έκανε το 2-3, που έχρισε Κυπελλούχους τους Κρητικούς.
Τα highlights του τελικού
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.