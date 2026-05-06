Τέλος από τον Βόλο ο Μπουζούκης

Παρελθόν αποτελεί από το Βόλο ο Γιάννης Μπουζούκης, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση.

Την κοινή λύση του συμβολαίου του Γιάννη Μπουζούκη ανακοίνωσε ο Βόλος. Ο έλληνας χαφ είχε συμβόλαιο με τους Θεσσαλούς έως το 2027.

Να θυμίσουμε πως ο Μπουζούκης είχε γίνει κάτοικος Βόλου το προηγούμενο καλοκαίρι, αφού αποχώρησε ως ελεύθερος από τον Παναιτωλικό. Ο 27χρονος ξεκίνησε την καριέρα του από τον Παναθηναϊκό και είχε περάσει από τον ΟΦΗ και μετά στα Καναρίνια. Με τη φανέλα του Βόλου μέτρησε 30 εμφανίσεις, χωρίς να έχει βρει το δρόμο για τα δίχτυα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Γιάννη Μπουζούκη τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».