Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Λεβαδειακός - Βόλος 5-2.

Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ο Λεβαδειακός νίκησε 5-2 τον Βόλο με τρία κερδισμένα πέναλτι!

Στο 21' ο Βήχος σέντραρε ωραία από δεξιά με το αριστερό, κεφαλιά του Νίκα απέκρουσε ο Μορέιρα εκπληκτικά, αλλά από τον Τσιβελεκίδη η μπάλα έφτασε στον Όζμπολτ κι αυτός από το ένα μέτρο την έσπρωξε στα δίχτυα κι άνοιξε το σκορ.

Στο 32' έγινε το 2-0, έπειτα από γκάφα του Μορέιρα. Βαθιά μπαλιά του Λαγιούς στον Παλάσιος, ο Αμπάντα κάλυπτε τον Αργεντινό, ο Μορέιρα βγήκε εκτός περιοχής, αλλά δεν απομάκρυνε. Η μπάλα χτύπησε από το ένα πόδι στο άλλο και στρώθηκε στον Παλάσιος, ο οποίος σε κενή εστία με το αριστερό πλάσαρε για το 2-0.

Στο 56' ο Λεβαδειακός κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Κόμπα, έπειτα από γύρισμα του Λαγιούς και ο Οζέγκοβιτς έκανε το 3-0. Στο 72' ο Λεβαδειακός κέρδισε νέο πέναλτι. Κούρσα του Φίλωνα, ο οποίος μπήκε στη μεγάλη περιοχή από δεξιά και τον ανέτρεψε ο Τριανταφύλλου. Ο Βήχος ανέλαβε αυτή τη φορά το πέναλτι κι έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 4-0.

Ο Βόλος μείωσε στο 82'. Ο Κύρκος πήρε τη μπάλα από το κέντρο, προχώρησε αρκετά μέτρα, έκανε το δεξί σουτ εκτός περιοχής κι αιφνιδίασε τον Άνακερ για το 4-1. Στο 90' πάλι ο Κύρκος μείωσε σε 4-2, έπειτα από διώξιμο του Λιάγκα σε πλασέ του Λεγκίσι. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Λιάγκας με πέναλτι στο 94', το οποίο κέρδισε ο Φίλων από τον Λυκουρίνο και μάλιστα αποβλήθηκε ο παίκτης του Βόλου με δεύτερη κίτρινη.

