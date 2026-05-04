ΠΑΕ Βόλος: «Ακόμη και σε έναν αγώνα χωρίς βαθμολογικό ενδιαφερόν, η διαιτησία δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος της»

Η ΠΑΕ Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση στον απόηχο της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, κάνοντας λόγο για διαιτητικά λάθη εκ μέρους του διαιτητή Μόσχου και του Varίστα Πουλικίδη.

Ο Βόλος ταξίδεψε το περασμένο Σάββατο (02/05) στη Λιβαδειά για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα της Βοιωτίας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των «αδιάφορων» πλέον play-offs για τις θέσεις «5-8» και ηττήθηκε με 5-2, με τους γηπεδούχους να σκοράρουν τα τρία από τα πέντε τους τέρματα από την άσπρη βούλα.

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, η ΠΑΕ Βόλος έβγαλε ανακοίνωση διαμαρτυρόμενη για τις αποφάσεις του διαιτήτη Δημήτρη Μόσχου και του Varίστα Κωνσταντίνου Πουλικίδη και πιο συγκεκριμένα για την απόφαση τους να μην καταλόγισαν πέναλτι στην ανατροπή του Χουάνπι στο 1ο λεπτό του αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Θεσσαλών:

Ακόμα και σε έναν αγώνα χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, όπου τόσο η ομάδα μας όσο και ο Λεβαδειακός αγωνίστηκαν χωρίς σκοπιμότητες, η διαιτησία δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος της.

Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναφερθούμε σε όλα τα λάθη τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, παρά μόνο σε αυτό του 1ου λεπτού όπου τόσο ο διαιτητής Μόσχου όσο και ο VARίστας Πουλικίδης δεν καταλόγισαν πέναλτι στην ξεκάθαρη ανατροπή του Χουάνπι.

Και αναρωτιόμαστε για μία ακόμη φορά. Για ποιο λόγο κ. Λανουά διατηρείτε τους διαιτητές αυτούς στους πίνακες;