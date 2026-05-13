Γρηγορίου: «Σημαντική η αντίδραση μετά την ισοφάριση»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου στάθηκε στην αντίδραση του Άρη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο αλλά και στην αγωνιστική ταυτότητα που απέκτησε η ομάδα.

Μιλώντας στα κανάλια COSMOTE έπειτα από τη νίκη επί του Βόλου, ο προπονητής του Άρη υποστήριξε ότι… «ανεξάρτητα του ότι η 5η θέση δεν δίνει κάτι, θέλουμε να την πάρουμε. Αυτό είχαμε πει όταν ήρθαμε στην ομάδα, φαινομενικά ήταν δύσκολο, πλέον όμως είναι εφικτός στόχος. Είναι εξίσου δύσκολο να κρατήσεις τα παιδιά συγκεντρωμένα είτε σε επίπεδο κινήτρου είτε καθημερινής δουλειάς, όταν δεν υπάρχει ουσιαστικός στόχος. Είδαμε όμως τι μπορούν να κάνουν», είπε αρχικά και αναφέρθηκε στην εικόνα του αγώνα.

«Το παιχνίδι ήταν ανοιχτό, χωρίς σκοπιμότητα κι έχω την εντύπωση ότι βάσει ευκαιριών θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα γκολ. Είτε στο πρώτο, είτε στο δεύτερο ημίχρονο. Ίσως να ισχύει το ίδιο και με τον Βόλο. Θα έλεγα ότι είχαμε την αγωνιστική ταυτότητα που θέλουμε. Αντιδράσαμε μόλις ισοφαριστήκαμε κι αυτό είναι που θέλουμε. Να παίζουμε πάντα για τη νίκη και προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να κλείσουμε τη χρονιά με νίκη».