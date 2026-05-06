ΑΕΛ Novibet: Δίωξη στον Αχιλλέα Νταβέλη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα
Τρίτο... ημίχρονο από το παιχνίδι του Πανσερραϊκού με την ΑΕΛ Novibet όπου έληξε 1-1 καθώς ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας άσκησε δίωξη κατά του προέδρου της δεύτερης, Αχιλλέα Νταβέλη.
Όπως έκανε γνωστό η ΕΠΟ, ο Υπεύθυνος Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, προχώρησε σε αυτή την ενέργεια μετά τις δηλώσεις του ισχυρού άντρα των «βυσσινί» στα ΜΜΕ.
Αναλυτικά:
«Σήμερα 06/05/2026, ασκήθηκε από τον Υπεύθυνο Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, δίωξη σε βάρος του Αχιλλέα Νταβέλη, ιδιοκτήτη και προέδρου της ΠΑΕ Α.Ε. Λάρισας διότι μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΕ ΑΕΛ που διεξήχθη στις 2-5-2026 για το πρωτάθλημα της Super League, προέβη σε δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ».
