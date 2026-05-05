Η ανακοίνωση συσπείρωσης της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ αναφορικά με την προσπάθεια της ΠΑΕ για αναδιάρθρωση της Stoiximan Super League, από την αμέσως επόμενη σεζόν.

Τη θέση της σχετικά με το αίτημα της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet για αναδιάρθρωση της Stoiximan Super League εξέφρασε η Ερασιτεχνική του συλλόγου. Οι Βυσσινί τόνισαν ότι σε αυτήν την προσπάθεια πρέπει άπαντες στον σύλλογο να είναι στην ίδια πλευρά, ενώ χαρακτήρισαν «φιλικά» τα παιχνίδια άλλων ομάδων που αγωνίζονται στα Play Out.

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.Ε.Λ.

Αντιλαμβανόμενοι την αναστάτωση που προκλήθηκε από το αίτημα της ΠΑΕ ΑΕΛ για σύσκεψη των θεσμικών φορέων θέλουμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:

Το οικοδόμημα της ΑΕΛ στηρίζεται σε τέσσερις αδιάρρηκτους πυλώνες, την ΠΑΕ ΑΕΛ, τους Φιλάθλους - Οπαδούς, το Μητρικό Σωματείο και την Ιστορία της (επιτεύγματα, νεκροί και όσοι φόρεσαν τη φανέλα Της).

Όταν κάποιος από αυτούς τους πυλώνες έχει πρόβλημα τότε όλο το οικοδόμημα έχει πρόβλημα και το μητρικό Σωματείο έχει την ευθύνη να αποτελεί «συγκολλητική ουσία» του οικοδομήματος, πάνω και πέρα από προσωπικές αντιπαραθέσεις, συμπάθειες ή αντιπάθειες. Επαναλαμβάνουμε ότι πρωτίστως μας ενδιαφέρει το μέλλον της Ομάδας και η αποφυγή «κακοτράχαλων μονοπατιών» όπως στο πρόσφατο παρελθόν…

Συναισθανόμενοι την κρισιμότητα των στιγμών και βάζοντας ΠΑΝΩ ΑΠ΄ ΟΛΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία της ΠΑΕ για σύγκληση των Θεσμικών Φορέων του τόπου μας με αίτημα την αναδιάρθρωση της Σούπερ Λιγκ 1 πρέπει να μας βρει όλους στην ίδια πλευρά. Εξάλλου η συζήτηση για την αναδιάρθρωση της Σούπερ Λιγκ 1 έχει ξεκινήσει προ πολλού καιρού και μάλιστα όταν η Ομάδα μας ήταν εκτός ζώνης υποβιβασμού. Απέναντι στο “χειρουργείο χωρίς αναισθητικό‘’ του περασμένου Σαββάτου από τον Φωτιά και την στιγμή που άλλες ομάδες παίζουν ‘’φιλικά’’ πως μπορεί κάποιος να απαντήσει σε όλα αυτά πέραν των θεσμικών πρωτοβουλιών που μπορεί να λάβει, αφού πλέον απεδείχθη από τους αντιπάλους μας ότι τα παιχνίδια κρίνονται και εκτός των γραμμών του αγωνιστικού χώρου?

Πέραν των ανωτέρω και επειδή τις προηγούμενες ημέρες η Μητρική ΑΕΛ βάλλονταν από σχόλια συγκεκριμένων κύκλων ότι δήθεν θέλει τον υποβιβασμό της Ομάδας για τη διοικήσει στην Γ΄ Εθνική, φτάσαμε σήμερα η Μητρική ΑΕΛ να βάλλεται από τους ίδιους κύκλους για την επιθυμία της να παραμείνει η Ομάδα μας στην Σούπερ Λιγκ 1.Τελικά ας μας εξηγήσουν οι συγκεκριμένοι κύκλοι τί ακριβώς επιζητούμε.

Να υπενθυμίσουμε ότι το Μητρικό Σωματείο ως θεματοφύλακας της ΑΕΛ δεν δίστασε να μπει μπροστά το 2013 όταν όλα γύρω μας κατέρρεαν και η Ομάδα έμενε μόνη και απροστάτευτη στην Γ΄ Εθνική. Σε κανέναν δε θα κάνουμε την χάρη και δε θα του επιτρέψουμε να γυρίσει πάλι την ΑΕΛ σε εκείνη την κατάσταση. Όποιοι απεργάζονται τέτοια σενάρια θα μας βρούνε απέναντι.

Δε θα επιτρέψουμε τη διάλυση της Ομάδας, δε θα επιτρέψουμε λύσεις αυτοχειρίας.

Δε θα επιτρέψουμε άτομα που για δεκαπέντε χρόνια είναι άφαντοι από τα τεκταινόμενα του Μητρικού Σωματείου και τα ΑΕΛικά δρώμενα να εμφανίζονται σήμερα ως πρωτεργάτες σεναρίων λαϊκής βάσης και να γίνονται τιμητές και χειραγωγοί του φίλαθλου κόσμου της ΑΕΛ, όταν το 2014 στη δημιουργία της ΠΑΕ ΑΕΛ μόνο οχτώ άτομα έσπευσαν να αποκτήσουν μετοχές.

Η Μητρική ΑΕΛ διαβεβαιώνει όλους τους φιλάθλους της Ομάδας μας που τον τελευταίο καιρό πονάνε και στενοχωριούνται μαζί μας με την αγωνιστική εικόνα και τα αποτελέσματα της Ομάδας ότι το Σωματείο θα είναι ΕΔΩ διαφυλάσσοντας απόλυτα το παρόν και το μέλλον της ΑΕΛ όπως επιβάλλεται από τον θεσμικό του ρόλο».