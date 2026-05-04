ΑΕΛ Novibet: «Συνάντηση με την ΚΕΔ/ΕΠΟ την επόμενη Δευτέρα για την διαιτησία του Φωτιά»

Με ανακοίνωσή της η ΑΕΛ Novibet ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας πως η ΚΕΔ/ΕΠΟ δέχθηκε να υπάρξει συνάντηση την επόμενη Δευτέρα 11/5 για την διαιτησία του Φωτιά στο ματς με τον Πανσερραϊκό.

Άμεση ήταν η απάντηση της ΚΕΔ/ΕΠΟ στην επιστολή της ΑΕΛ Novibet με την οποία οι «βυσσινί» διαμαρτύρονται για την διαιτησία του Φωτιά στο ματς με τον Πανσερραϊκό ζητώντας και την συνομιλία με τον VARίστα. Η Ομοσπονδία όπως ανακοίνωσαν οι Θεσσαλοί απάντησε θετικά και την επόμενη Δευτέρα θα υπάρξει συνάντηση.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι υπήρξε άμεση απάντηση και θετική ανταπόκριση από την ΚΕΔ/ΕΠΟ, στην χτεσινή επιστολή της διοίκησης της ΑΕΛ για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία Φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες και συγκεκριμένα την επίμαχη φάση του πέναλτι και τις συνομιλίες στην ενδοεπικοινωνία μεταξύ του διαιτητή και του VAR Παπαδόπουλου.

Η συνάντηση ορίστηκε για την επόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου στην έδρα των αρμοδίων».

Η απάντηση της ΚΕΔ/ΕΠΟ στην ΑΕΛ Novibet