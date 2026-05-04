Η ΠΑΕ ΟΦΗ απαθανάτισε τα δύο κύπελλα της ομάδας δίπλα-δίπλα στο προπονητικό κέντρο της.

Μοναδικές στιγμές για τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, με την αναμέτρηση με τον Άρη για την 3η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Super League να μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Ομιλίτες μάλιστα συνέχισαν τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τροπαίου με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο. Θέλοντας να τιμήσει αυτή τη σπουδαία επιτυχία της, η ΠΑΕ ΟΦΗ προχώρησε σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία όπου το τρόπαιο του 1987 στέκεται δίπλα σε εκείνο που κατέκτησαν πρόσφατα οι παίκτες του Χρήστου Κόντη.

Με το μήνυμα «Δύο τρόπαια – Δύο στιγμές στην ιστορία – Μία κληρονομιά!», ο σύλλογος γεφύρωσε το ένδοξο παρελθόν του με το σήμερα.