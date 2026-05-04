Ψυχολογικές «ντόπες» στον Αστέρα Τρίπολης από τους οπαδούς της ομάδας στην προπόνηση της Δευτέρας.

Κρίσιμο ματς στη μάχη για την παραμονή αυτό που έρχεται στη Λάρισα με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet για τον Αστέρα Τρίπολης, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στην ουρά της βαθμολογίας.

Γι' αυτόν τον λόγο οπαδοί των Αρκάδων έδωσαν το «παρών» στην προπόνηση της Δευτέρας για να εμψυχώσουν τους παίκτες ενόψει της αναμέτρησης του ερχόμενου Σαββάτου.

«Η εβδομάδα ξεκίνησε με ώθηση και στήριξη από τους φιλάθλους, οι οποίοι έδωσαν το παρόν στην προπόνηση της Δευτέρας. ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ», ήταν το μήνυμα του Αστέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Λάρισα οι Αρκάδες δεν θα έχουν φιλάθλους, καθώς δεν ζήτησαν εισιτήρια, από τη στιγμή που εκείνοι δεν έδωσαν στους Βυσσινί στο μεταξύ τους ματς στην Τρίπολη για τα Play Out.