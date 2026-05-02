Superleague, η βαθμολογία (6η αγ.): Χαμός στην ουρά με 4 ομάδες να παλεύουν να αποφύγουν τον υποβιβασμό!

Η Κηφισιά και ο Αστέρας Τρίπολης ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι της 6ης αγωνιστικής των playouts. Παρέμεινε ουραγός η ΑΕΛ Novibet, κατρακύλα για Παναιτωλικό!

Τρία εύστοχα πέναλτι ήταν αυτά που σε μεγάλο βαθμό καθόρισαν τον βαθμολογικό πίνακα των playouts μετά το πέρας της 6ης αγωνιστικής και ίσως παίξουν και σημαντικό ρόλο για το ποιες ομάδες θα είναι αυτές που θα βρεθούν στην Superleague 2. Το πρώτο πέναλτι ήταν αυτό που πέτυχε ο Πόμπο στο Αγρίνιο κι έδωσε στην Κηφισιά το μεγάλο διπλό (0-1) απέναντι στον Παναιτωλικό.

Το δεύτερο εύστοχο ήταν του Νίκου Καρέλη στο 99’ του αγώνα του Πανσερραϊκού με την ΑΕΛ Νovibet, που υπέγραψε το τελικό 1-1 κι… έσωσε βαθμό χρυσάφι για τα «λιοντάρια».

Η τριάδα των πέναλτι στο στόχο, ολοκληρώθηκε στην Τρίπολη. Ο Μπαρτόλο από την άσπρη βούλα βρήκε δίχτυα, έκανε το 2-0 του Αστέρα κόντρα στον Ατρόμητο κι ουσιαστικά από νωρίς… κλείδωσε το πολύτιμο τρίποντο, που ήρθε με εμφατικό σκορ (4-2).

Στους μεγάλους χαμένους της αγωνιστικής η Λάρισα που κρατούσε στα χέρια της μια τεράστια νίκη, αλλά τελικά παραμένει ουραγός, ενώ άσχημα είναι τα μαντάτα και για τον Παναιτωλικό. Οι Αγρινιώτες που σε κάθε ματς παρουσιάζονται και χειρότεροι, «έγραψαν» την 3η τους ήττα στα playouts και πλέον είναι μόλις στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη, 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (6η)

Παναιτωλικός – Κηφισιά 0-1

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet 1-1

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 4-2

Η βαθμολογία της 6ης αγωνιστικής

9. Ατρόμητος 40

10. Κηφισιά 34

11. Παναιτωλικός 31

12. Πανσερραϊκός 28

--------------------------------------

13. Αστέρας Τρίπολης 28

14. ΑΕΛ Novibet 25

Η επόμενη αγωνιστική (7η αγ.) - Σάββατο 9 Μαϊου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (4μμ)

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης (5μμ)

Ατρόμητος – Παναιτωλικός (7.30μμ)

To υπόλοιπο πρόγραμμα:

8η αγωνιστική - Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (7μμ)

Κηφισιά - Ατρόμητος (7μμ)

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet (7μμ)

9η αγωνιστική - Σάββατο 16 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος (7μμ)

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (7μμ)

10η αγωνιστική - Πέμπτη 21 Μαϊου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (7μμ)

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης (7μμ)