Αντωνόπουλος: «Δεν υπάρχει χρόνος χαλάρωσης, πιστεύουμε στον Αλμύρα»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου στην κάμερα της NOVA μετά τη σπουδαία νίκη του Αστέρα AKTOR επί του Ατρομήτου στην Τρίπολη.

Ο Αστέρας AKTOR επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα στο Περιστέρι, καθώς υπέταξε τον Ατρόμητο με 4-2 και είναι στην ίδια βαθμολογική αφετηρία με τον 12ο Πανσερραϊκό. O προπονητής των Αρκάδων, Γιώργος Αντωνόπουλος, μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και αναφέρθηκε στην κατάσταση της ομάδας αλλά και στον νεαρό Χρήστο Αλμύρα, ο οποίος σκόραρε το πρώτο του γκολ στη Stoiximan Super League.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου

«Είμαι ικανοποιημένος. Μπήκαμε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Πετύχαμε ένα γκολ. Ήμασταν πιεστικοί. Δεν δώσαμε καμία ευκαιρία στον αντίπαλο στο πρώτο μέρος. Δίκαια πήραμε τη νίκη. Το μόνο που με στενοχωρεί είναι πως χάλασα η εικόνα μας στα τελευταία λεπτά. Δεν υπάρχει χρόνος χαλάρωσης ούτε για ένα λεπτό στο διάστημα αυτό.

Το ένστικτο της επιβεβαίωσης υπάρχει και δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, αφού όλα τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, προσεκτικοί και να μην χαλαρώνουμε ποτέ».

Για τον Αλμύρα: «Είχα πει τότε πως το δικό του κλάμα και κάποιων άλλων παιδιών θα μας δώσει δύναμη, κουράγιο και πίστη για να ανατρέψουμε την κατάσταση. Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμη, αλλά είμαστε αισιόδοξοι.

Είμαστε μαζί με τον Χρήστο από την ομάδα Β'. Είναι ένα παιδί που το πιστεύουμε ο σύλλογος κι εγώ. Εκείνος αποδεικνύει μέσα στις τέσσερις γραμμές πως το δικαιούται».