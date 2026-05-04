Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την ημερομηνία και το γήπεδο διεξαγωγής του τελικού για το Κύπελλο Ελλάδος γυναικών.

Όπως είχατε διαβάσει ήδη στο Gazzetta, ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος γυναικών πρόκειται να διεξαχθεί στις 24 Μαΐου, στο γήπεδο του Παναιτωλικού.

Η ΕΠΟ επισημοποίησε τη σχετική απόφαση, με τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης, στην πρώτη του παρουσία σε τελικό του θεσμού. Το μοναδικό ερώτημα το οποίο μένει να απαντηθεί είναι το εάν το παιχνίδι θα διεξαχθεί με την παρουσία κόσμου, με τον τελευταίο λόγο να ανήκει στην ομοσπονδία.

Να θυμίσουμε ότι πέρυσι, ο τελικός στο Πανθεσσαλικό είχε γίνει κεκλεισμένων των θυρών, κάτι που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, όσο και από τους φιλάθλους των δύο ομάδων.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«O τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών 2025-2026 με φιναλίστ τον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 17:30 στο γήπεδο του Παναιτωλικού.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας και πολυνίκης του θεσμού, ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε τελικό Κυπέλλου. Για να φτάσει στον τελικό, η ομάδα της Θεσσαλονίκης απέκλεισε κατά σειρά τους ΑΣ Βόλος 2004, ΑΕ Μυκόνου, AEK, ενώ ο Αστέρας προκρίθηκε έναντι των ΠΑΣ Πύργου, ΑΟ ΡΕΑ, ΑΟ Αγίας Παρασκευής.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί ημίωρη παράταση και εφόσον χρειαστεί, ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι».