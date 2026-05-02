Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος: Τα highlights του ματς (vid)
Ο Αστέρας AKTOR στην κορυφαία φετινή του εμφάνιση επικράτησε του Ατρόμητου στην Τρίπολη με 4-2 και έμεινε σε απόσταση αναπνοής από την παραμονή, καθώς ισοβαθμεί με τον 12ο Πανσερραϊκό, με τους Σερραίους να υπερέχουν.
Οι Αρκάδες άνοιξαν το σκορ στο 10’, όταν ο Έντερ έκλεψε από τον Μουτουσαμί και έδωσε στον Κετού, ο οποίος πλάσαρε τον Γκουγκεσασβίλι. Στο 34ο λεπτό ο Μπαρτόλο διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του, με εύστοχο πέναλτι, έπειτα από παρέμβαση του VAR για χέρι του Τσιγγάρα.
Πέντε λεπτά αργότερα, στο 39', ο Άλχο εκμεταλλεύτηκε τη φάση που δημιούργησε ο Μακέντα και έγραψε το 3-0. Ο Αστέρας AKTOR μπήκε δυνατά και στο δεύτερο μέρος, «τελειώνοντας» το ματς στο 47’, όταν ο Αλμύρας με όμορφο τελείωμα στην κίνηση, έπειτα από σέντρα του Σιλά, έκανε το 4-0.
Ο Ατρόμητος σκόραρε δύο γκολ και μείωσε τη διαφορά στα τελευταία λεπτά. Στο 83’ ο Τζοβάρας με κεφαλιά έκανε το 4-1, ενώ στο 85’ ο Τσούμπερ με εντυπωσιακό μακρινό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 4-2.
