Ο Παναθηναϊκός έμεινε άσφαιρος για τρίτο ματς στα playoffs. Δεν έχει σκοράρει στα 7 από τα 11 ντέρμπι.

Ο Παναθηναϊκός δεν σκόραρε σε ένα ακόμα ντέρμπι. Αυτή τη φορά, βέβαια, τα δεδομένα ήταν εναντίον του, αφού έπαιζε με αριθμητικό μειονέκτημα κόντρα στην ΑΕΚ για περισσότερο από 70 λεπτά.

Το τριφύλλι πάλεψε, έβγαλε πάθος, ψυχή, είχε αλληλοκαλύψεις και τις δικές του καλές στιγμές για να σκοράρει. Το γκολ, όπως και να έχει, όμως, παραμένει ένα πρόβλημα για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Παναθηναϊκός έμεινε για τρίτο σερί ματς στα playoffs χωρίς γκολ. Είναι η μοναδική ομάδα στο μίνι πρωτάθλημα, πλέον, αφού άσφαιρος μέχρι το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ήταν και ο ΠΑΟΚ.

Οι πράσινοι έχουν δώσει φέτος 11 ντέρμπι και δεν έχουν σκοράρει στα 7. Το τρομερό της υπόθεσης είναι ότι δεν έχουν σκοράρει στα 7 από τα 8 τελευταία ντέρμπι σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Έχουν ένα γκολ με τον Ταμπόρδα στη νίκη με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» επί του αιωνίου αντιπάλου κι έπειτα τίποτα.

Το πρώτο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός το έδωσε με τον Χρήστο Κόντη, στα υπόλοιπα ήταν στον πάγκο ο Ράφα Μπενίτεθ. Στο πρώτο του μεγάλο ματς εντός συνόρων το τριφύλλι ήρθε ισόπαλο 1-1 με τον Ολυμπιακό. Προηγήθηκε με τον Ντέσερς και δέχθηκε την ισοφάριση στο φινάλε του αγώνα από τον Ελ Καμπί για το τελικό 1-1. Στη συνέχεια νίκησε 2-1 τον ΠΑΟΚ σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στη σεζόν. Ο Πάντοβιτς άνοιξε το σκορ και ο Γεντβάι έκανε το 2-0, πριν μειώσει ο Κωνσταντέλιας για το τελικό 2-1.

Στο τρίτο του ντέρμπι και δεύτερο με τον Μπενίτεθ στον πάγκο, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 3-2 στη Λεωφόρο από την ΑΕΚ με τρία γκολ του Γιόβιτς. Για το τριφύλλι σκόραραν Τετέ και Τζούριτσιτς, ισοφαρίζοντας 2-2, πριν γράψει ο Σέρβος το τελικό 2-3 με πέναλτι. Ένα ακόμα ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ που ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Τουμπά.

Τρία ντέρμπι, τρία γκολ, αλλά στα υπόλοιπα 8 ο Παναθηναϊκός μετράει μόλις ένα τέρμα! Από τις 21 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και το ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή, σε διάστημα 4,5 μηνών δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έδωσε οκτώ ντέρμπι. Τέσσερα με τον ΠΑΟΚ, δύο με τον Ολυμπιακό και δύο με την ΑΕΚ.

Σ' αυτά πέτυχε ένα γκολ με τον Ταμπόρδα. Σε 8 ματς, σε 720 λεπτά, που με τις καθυστερήσεις αγγίζουν τα 750 λεπτά τουλάχιστον, ο Παναθηναϊκός έχει ένα γκολ με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό. Ένα γκολ σε 12,5 ώρες πλέον κι έχει να παίξει ακόμα με ΑΕΚ, Ολυμπιακό εκτός και ΠΑΟΚ εντός στο τελευταίο του ματς στη Λεωφόρο. Στα τέσσερα τελευταία ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΑΕΚ εντός, ΠΑΟΚ εκτός για Κύπελλο και πρωτάθλημα, σε 360 λεπτά (χωρίς τις καθυστερήσεις), ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα 8 ντέρμπι που πέτυχε 1 γκολ, δέχθηκε 12. Συνολικά, στα ματς με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ έχει δεχθεί 17 γκολ κι έχει σημειώσει 6!

Το ποσοστό χωρίς γκολ

Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει τους 54 αγώνες στη σεζόν και θα κλείσει με 57. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Στους 15 αγώνες από τους 54 δεν έχει σκοράρει. Στην Ευρώπη έμεινε άσφαιρος σε 6 ματς κι άλλους 10 έχει εντός συνόρων. Ποσοστό 29,6%. Ένα στα τρία ματς περίπου δεν βρίσκει γκολ. Από τα 10 ματς εντός συνόρων τα 7, όπως αναφέραμε είναι σε ντέρμπι. Στην Ελλάδα δεν έχει σκοράρει στο 27,7% των αγώνων.

Δέχθηκε γκολ σε 22 ματς εντός Ελλάδας

Έχει κρατήσει, παράλληλα, το μηδέν σε 20 από τους 54 αγώνες. Στους 34 έχει δεχθεί γκολ. Κι αν στην Ευρώπη, όπου το επίπεδο είναι πιο υψηλό και μεγαλύτερος και ο βαθμός δυσκολίας, τα 22 ματς στα οποία δέχθηκε γκολ στην Ελλάδα, από τα 36 παιχνίδια, είναι σημαντικό πρόβλημα. Κι ας νίκησε σε αρκετά απ' αυτά.

Τα οκτώ τελευταία ντέρμπι του Παναθηναϊκού με ένα γκολ υπέρ

21/12/25 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0

18/1/26 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0

8/2/26 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1

5/4/26 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0

19/4/26 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2

3/5/26 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0

Κύπελλο

4/2/26 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1

11/2/26 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0

Τα υπόλοιπα ματς που δεν έχει σκοράρει ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα

1/11/25 Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0

25/1/26 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0

15/3/26 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 0-0

Τα ματς που δεν έχει σκοράρει στην Ευρώπη

22/7/25 Ρέιντζερς - Παναθηναϊκός 2-0

7/8/25 Παναθηναϊκός - Σαχτάρ 0-0

14/8/25 Σαχτάρ - Παναθηναϊκός 0-0

28/8/25 Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός 0-0

11/12/25 Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0

19/3/25 Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0