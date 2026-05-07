Γλίτωσε την τιμωρία ο ιδιοκτήτης του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας ενώ με πρόστιμα τιμωρήθηκαν πέντε ομάδες.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Stoiximan Superleague έκανε γνωστό πως ο ισχυρός άνδρας του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας απέφυγε την οποιαδήποτε ποινή, αφού απαλλάχθηκε από την αποδιδόμενη σε κείνον πειθαρχική παράβαση.

Το ίδιο όργανο επέβαλε πρόστιμα σε Παναθηναϊκό (8 χιλ. ευρώ), ΠΑΟΚ (4 χιλ. ευρώ), Πανσερραϊκό (4 χιλ. ευρώ), ΑΕΛ (3 χιλ. ευρώ) και Αστέρας AKTOR (1.000 ευρώ). Επιπλέον, με ποινή δύο αγωνιστικών ημερών τιμωρήθηκε ο Β' φροντιστής της ΑΕΛ, κ. Σταθάκος.

Η ανακοίνωση της λίγκας με τις αποφάσεις του οργάνου

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 148/7-5-2026

ΠΡΟΣ 1) ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

2) Α. ΚΑΖΙΑΣ (Πρόεδρος)

Απαλλάσσει τον 2ο εγκαλούμενο από την αποδιδόμενη σε

αυτόν πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται ότι η 1η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή

των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την

οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της

πειθαρχικής της ευθύνης, για όμοια πράξη σε έναν

προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής

περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 250/11-12-2025 τελεσίδικης

αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. a΄, 15 παρ. 3 περ. Ι’

α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 2-5-2026 με την ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET)

Η Αθλητική Δικαστής Ο Γραμματέας

Στέλλα Δραγατσίκη Στυλιανός Βασιλειάδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών



Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 149/7-5-2026

ΠΡΟΣ 1) ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET

2) Τ. ΣΤΑΘΑΚΟΣ (Β’ Φροντιστής)

Δέχεται ότι ο 2ος εγκαλούμενος τέλεσε την αποδιδόμενη

σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στον Τ. ΣΤΑΘΑΚΟ για τη πράξη, για την οποία

κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, τις ακόλουθες πειθαρχικές

ποινές, ήτοι : α) τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων

(3.000,00) ευρώ και β) ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών

ημερών (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. β’, 11 παρ.

3, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 2-5-2026 με την ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ)

Η Αθλητική Δικαστής Ο Γραμματέας

Στέλλα Δραγατσίκη Στυλιανός Βασιλειάδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 150/7-5-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ASTERAS AKTOR

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ASTERAS AKTOR τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14

παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 2-5-2026 με την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ)

Η Αθλητική Δικαστής Ο Γραμματέας

Στέλλα Δραγατσίκη Στυλιανός Βασιλειάδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 151/7-5-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη χρηματική ποινή των

τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για την ως άνω πράξη την

οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της

πειθαρχικής της ευθύνης, για όμοια πράξη σε έναν

προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής

περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 237/4-12-2025 τελεσίδικης

αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση

άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. a΄, 15 παρ. 3 περ. Ι’

α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 3-5-2026 με την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

Η Αθλητική Δικαστής Ο Γραμματέας

Στέλλα Δραγατσίκη Στυλιανός Βασιλειάδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών

Απόσπασμα

Αρ. Απόφ. 152/7-5-2026

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ α) τη χρηματική

ποινή των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την

οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της

πειθαρχικής της ευθύνης, για όμοιες πράξεις σε επτά

προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής

περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 168/26-9-2025, 203/30-10-

2025, 210/6-11-2025, 222/12-11-2025, 236/2-12-2025, 13/15-1-

2026 και 132/23-4-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος

πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1,

2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ) ), β) τη

χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 2η

πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ.

α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ και γ) τη χρηματική ποινή

των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 3η πράξη

(παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, γ’, 15

παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού οκτώ

χιλιάδων (8.000,00) ευρώ.

(αγώνας της 3-5-2026 με την ΠΑΕ ΑΕΚ)

Η Αθλητική Δικαστής Ο Γραμματέας

Στέλλα Δραγατσίκη Στυλιανός Βασιλειάδης

Πρόεδρος Πρωτοδικών

