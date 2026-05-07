Η ΑΕΛ Novibet εξέδωσε ανακοίνωση διαμαρτυρόμενη για το πέναλτι που δόθηκε στον Πανσερραϊκό στο μεταξύ τους ματς, φέρνοντας ως παράδειγμα εκείνο στο Μπάγερν-Παρί.

Η ΑΕΛ Novibet έδωσε συνέχεια στις διαμαρτυρίες της για το πέναλτι που υπέδειξε ο Φωτιάς υπέρ του Πανσερραϊκού, στο ματς της 6ης αγωνιστικής των playouts της Super League.

Οι Βυσσινί χρησιμοποίησαν μάλιστα ως παράδειγμα μια φάση που ξεσήκωσε μεγάλη συζήτηση στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League ανάμεσα σε Μπάγερν και Παρί, με τον διαιτητή να μην καταλογίζει την «εσχάτη των ποινών» ύστερα από χέρι του Νέβες μέσα στην περιοχή.

Να θυμίσουμε ότι στο παιχνίδι της ΑΕΛ Novibet, είχε δοθεί αρχικά πέναλτι για χέρι με τον Παπαδόπουλο από το VAR να φωνάζει τον Φωτιά να το δει, με τον δεύτερο να δίνει συνέχεια στο ματς αφότου εξέτασε τη φάση.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

«Εάν η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν, που είδαμε όλοι οι φίλαθλοι εχθές στον ευρωπαϊκό ημιτελικό, συνέβαινε στις Σέρρες στον αγώνα Πανσερραικού-ΑΕΛ Novibet το περασμένο Σάββατο, ο ρέφερι Φωτιάς θα έδειχνε την άσπρη βούλα προφανώς δύο φορές.

Η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Παρί, στο χθεσινό αγώνα Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν που δε δόθηκε ποτέ ως πέναλτι

Μία γιατί κατά την άποψη του θα ήταν πέναλτυ και άλλη μία από την αγανάκτηση του που ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Novibet τόλμησε να διαπράξει αυτή την ποδοσφαιρική παράβαση…! Αυτή είναι η τεράστια συνεισφορά και η μοναδικότητα συνάμα του ελληνικού ποδοσφαίρου στα ευρωπαϊκά σαλόνια, για όσους δεν το έχουν καταλάβει.

Καθυστερήσεις όσο χρειαστεί μέχρι η ευνοούμενη ομάδα να σκοράρει και υπόδειξη ανύπαρκτου πέναλτυ γιατί πρέπει πάση θυσία να κερδίσει. Πιστεύουμε την επόμενη φορά που θα μας καλέσει ο αθλητικός δικαστής θεωρώντας ότι προσβάλουμε τους θεσμούς, να αξιολογήσει εάν η κραυγή διαμαρτυρίας μας είναι βάσιμη και εάν το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης υφίσταται ακόμη στην Ελλάδα».

