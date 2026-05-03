ΑΕΛ Novibet: Η επιστολή των «βυσσινί» σε ΕΠΟ και ΚΕΔ για την διαιτησία του Φωτιά
Η ΑΕΛ Novibet σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να καταθέσει τα... όπλα και συνεχίζει τις αντιδράσεις εναντίον της διαιτησίας του Φωτιά στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό. Οι «βυσσινί» με ανακοίνωσή τους δημοσιοποίησαν την επιστολή που έστειλαν στην ΕΠΟ και στην ΚΕΔ, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για ανύπαρκτο πέναλτι.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει θεσμικά, ως προς την αποσαφήνιση της χτεσινής σκανδαλώδους απόφασης του διαιτητή Φωτιά που έδωσε το ανύπαρκτο πέναλτι στον αγώνα Πανσεραϊκός-ΑΕΛ υπέρ της γηπεδούχου και όχι μόνο, δημοσιοποιώντας όπως οφείλει την επιστολή που απέστειλε σήμερα με αποδέκτες την ΕΠΟ και την ΚΕΔ.
Θα επανατοποθετηθούμε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, αμέσως μόλις ενημερωθούμε αρμοδίως. Προκαταβολικά θα αναφέρουμε ότι η αναλυτική ενημέρωση των αρμοδίων για το επίμαχο θέμα, αποτελεί βασική υποχρέωση τους».
