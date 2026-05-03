Ο Λεβαδειακός με τρία πέναλτι νίκησε 5-2 τον Βόλο, ο οποίος είχε σκόρερ τον Κύρκο.

Ο Λεβαδειακός όλη τη σεζόν πάλευε για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ήταν κοντά, αλλά με την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, έχασε την ευκαιρία και τα playoffs 5-8 δεν έχουν πλέον νόημα για καμία ομάδα. Οι παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου, ωστόσο, σεβάστηκαν τους εαυτούς τους, τη δουλειά τους και τους όποιους φιλάθλους βρέθηκαν στο γήπεδο και ισοπέδωσαν τον Βόλο με 5-2, πλησιάζοντας στην κατάκτηση της πέμπτης θέσης.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη φέτος των Βοιωτών κόντρα στον Βόλο, αφού νίκησαν 2-1 στο Πανθεσσαλικό και 3-1 εντός για την κανονική διάρκεια. Πρωταγωνιστές στη σημερινή νίκη για τον Λεβαδειακό οι Λαγιούς, Παλάσιος, Γκούμας, Βήχος και ο Άνακερ, που είχε φοβερές αποκρούσεις στο πρώτο ημίχρονο.

Η διάταξη των ομάδων

Ο Λεβαδειακός είχε τον Άνακερ στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Τσάπρας, αριστερό ο Βήχος και στόπερ οι Λιάγκας, Τσιβελεκίδης. Κόφτης ήταν ο Λαμαράνα, μπροστά του οι Γκούμας, Νίκας, αριστερό εξτρέμ ο Λαγιούς, δεξί ο Παλάσιος και στην κορυφή ο Όζμπολτ.

Ο τεχνικός του Βόλου Κώστας Μπράτσος εξαιτίας των απουσιών προχώρησε σε αλχημείες. Στο τέρμα ήταν ο Μορέιρα, δεξί μπακ ο Αμπάντα που κανονικά είναι αριστερό. Στην άλλη πλευρά έπαιξε ο Λυκουρίνος και στο κέντρο της άμυνας οι Μύγας, Τριανταφύλλου. Στα χαφ ήταν οι Μπουζούκης, Κόμπα, δεξί χαφ ο Γκονζάλες, αριστερό ο Τζόκα και στην επίθεση μαζί οι Χουάνπι, Λάμπρου.

Ο Άνακερ έβγαζε, ο Μορέιρα έκανε δώρο

Το παιχνίδι δεν είχε βαθμολογική σημασία, οι δύο ομάδες έπαιξαν ελεύθερα, χωρίς σκοπιμότητες και δημιούργησαν αρκετές φάσεις. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήταν για τον Βόλο στο 9'. Κάθετη του Γκονζάλες, γύρισμα από δεξιά του Λάμπρου στον Χουάνπι, αυτός στη μικρή περιοχή πλάσαρε και ο Άνακερ απέκρουσε εντυπωσιακά.

Στο 18' ο Μύγας έκοψε τον Γκούμα στην περιοχή με τους γηπεδούχους να φωνάζουν για πέναλτι, αλλά Μόσχου και Πουλικίδης στο VAR είχαν αντίθετη άποψη.

Στο 20' ο Μπουζούκης γλίστρησε, ο Γκούμας πήρε κι έδωσε δεξιά στον Παλάσιος, ο οποίος πλάσαρε στο τετ α τετ κι απέκρουσε ο Μορέιρα.

Στο 21', όμως, έγινε το 1-0. Ο Βήχος στη σέντραρε ωραία από δεξιά με το αριστερό, κεφαλιά του Νίκα απέκρουσε ο Μορέιρα εκπληκτικά, αλλά από τον Τσιβελεκίδη η μπάλα έφτασε στον Όζμπολτ κι αυτός από το ένα μέτρο την έσπρωξε στα δίχτυα κι άνοιξε το σκορ.

Ο Βόλος προσπάθησε ν' απαντήσει και στο 29' πολύ καλό αριστερό σουτ του Χουάνπι εκτός περιοχής, απέκρουσε σε κόρνερ ο Άνακερ.

Στο επόμενο λεπτό από το κόρνερ του Τζόκα, έκανε την κεφαλιά ο Λυκουρίνος κι απέκρουσε εντυπωσιακά στην αριστερή γωνία ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας.

Στο 32' έγινε το 2-0, έπειτα από γκάφα του Μορέιρα. Βαθιά μπαλιά του Λαγιούς στον Παλάσιος, ο Αμπάντα κάλυπτε τον Αργεντινό, ο Μορέιρα βγήκε εκτός περιοχής, αλλά δεν απομάκρυνε. Η μπάλα χτύπησε από το ένα πόδι στο άλλο και στρώθηκε στον Παλάσιος, ο οποίος σε κενή εστία με το αριστερό πλάσαρε για το 2-0.

Στο 40' από αριστερά εντός περιοχής ο Τζόκα επιχείρησε να αιφνιδιάσει. Αντί για γύρισμα σούταρε με το δεξί στην κλειστή γωνία του Άνακερ, αλλά η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Στο 44' ο Βόλος άγγιξε ξανά το γκολ, ωστόσο, ο Άνακερ είχε και πάλι απάντηση. Μπαλιά του Λυκουρίνου, γύρισμα του Μπουζούκη, ο Χουάνπι πλάσαρε με το αριστερό από τη μικρή περιοχή κι απέκρουσε σε κόρνερ ο Βραζιλιάνος.

Δύο πέναλτι και 4-0

Ο Παπαδόπουλος έριξε στη μάχη Οζέγκοβιτς και Τσόκαϊ, ενώ ο Μπράτσος πέρασε τους νεαρούς Κύρκο και Γρόσδη. Ο Λεβαδειακός είχε τον έλεγχο από το πρώτο λεπτό του δεύτερου μέρους και στο 56' έγινε το 3-0. Ο Λαγιούς σέντραρε από αριστερά, η μπάλα βρήκε στο αριστερό χέρι του Κόμπα και ο Λεβαδειακός ζήτησε πέναλτι.

Ο Μόσχου δεν έδειξε κάτι, αλλά κλήθηκε από τον Πουλικίδη στο VAR, είδε την παράβαση και ο Οζέγκοβιτς εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι για το 3-0.

Ο Βόλος είχε παραδοθεί και στο 68' σ' εκτέλεση κόρνερ έκανε το δεξί πλασέ στην καρδιά της άμυνας ο Γκούμας κι απέκρουσε εκπληκτικά ο Μορέιρα. Στο 72' κέρδισε νέο πέναλτι ο Βόλος. Κούρσα του Φίλωνα, ο οποίος μπήκε στη μεγάλη περιοχή από δεξιά και τον ανέτρεψε ο Τριανταφύλλου. Ο Βήχος ανέλαβε αυτή τη φορά το πέναλτι κι έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 4-0.

Δύο γκολ ο Κύρκος

Στο 78' ο Λεβαδειακός είχε δοκάρι. Σέντρα του Παλάσιος από δεξιά, κεφαλιά του Οζέγκοβιτς στη μικρή περιοχή, η μπάλα στη ρίζα του δεξιού δοκαριού και άουτ.

Ο Βόλος μείωσε σε 4-1 στο 82'. Ο Κύρκος πήρε τη μπάλα από το κέντρο, προχώρησε αρκετά μέτρα, έκανε το δεξί σουτ εκτός περιοχής κι αιφνιδίασε τον Άνακερ για το 4-1.

Στο 90' έγινε το 4-2. Λάθος του Άνακερ εκτός περιοχής, ο Λεγκίσι σούταρε, ο Λιάγκας έσωσε πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα, αλλά ο Κύρκος πήρε το ριμπάουντ και μείωσε με πλασέ από το ύψος του πέναλτι σε 4-2.

Τρίτο πέναλτι και 5-2!

Στο 94' έγινε το 5-2 με το τρίτο πέναλτι στο ματς υπέρ του Λεβαδειακού! Ο Φίλων μπήκε στην περιοχή κι ανατράπηκε από τον Λυκουρίνο, ο οποίος αντίκρισε και την κόκκινη (2η κίτρινη κάρτα). Ο Λιάγκας αυτή τη φορά πήγε στην άσπρη βούλα κι ευστόχησε κι αυτός για το 5-2!

MVP: Ο Χισάμ Λαγιούς. Είχε την μπαλιά στο 2-0 του Παλάσιος και κέρδισε το πέναλτι για το 3-0.

Στο ύψος του: Φοβερό ματς από Άνακερ, Παλάσιος, Γκούμα, Φίλων. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας είπε 3 φορές «όχι» στον Χουάνπι, τις δύο σε εκτελέσεις από τη μικρή περιοχή και επίσης έβγαλε εκπληκτικά και την κεφαλιά του Λυκουρίνου. Ο Αργεντινός ήταν καθοριστικός, αφού κυνήγησε τη μπαλιά του Λαγιούς κι εκμεταλλεύτηκε το δώρο του Μορέιρα για το 2-0. Ο Γκούμας ήταν παντού στο κέντρο και ο Φίλων κέρδισε δύο πέναλτι!

Αδύναμος κρίκος: Ο Χουάνπι δύο φορές στη μικρή περιοχή δεν τελείωσε ιδανικά τις φάσεις, νικήθηκε από τον Άνακερ και ήταν μοιραίος. Η αμυντική γραμμή του Βόλου, παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις είχε κακή αντίδραση.

Γκάφα: Την έκανε ο Πορτογάλος Αντρέ Μορέιρα. Αντί να διώξει σε μία βαθιά μπαλιά, ουσιαστικά έστρωσε στον Παλάσιος για το 2-0 κι εκεί κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό το ματς. Αχρείαστα πέναλτι κι από Κόμπα, Τριανταφύλλου, Λυκουρίνο.

Στραγάλι: Ο Μόσχου και ο Πουλικίδης στο VAR ελέγχονται για τη φάση του 18', όπου φάνηκε να βρίσκει το πόδι του Γκούμα ο Μύγας. Στο πέναλτι που δόθηκε με VAR, υπήρχε χέρι του Κόμπα, ενώ σωστά ήταν και τα άλλα δύο που κέρδισε ο Φίλων.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Λεβαδειακός ήταν πιο ουσιαστικός στις δικές του στιγμές. Προηγήθηκε, βρήκε ένα γκολ δώρο και 3 πέναλτι! Ο Βόλος στο πρώτο ημίχρονο είχε τις μεγάλες του φάσεις, δεν τις αξιοποίησε και μοιραία ηττήθηκε.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας (70' Φίλων), Βήχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Γκούμας, Νίκας (80' Μανθάτης), Λαγιούς (70' Παπαδόπουλος), Λαμαράνα (46' Τσόκαϊ), Παλάσιος, Όζμπολτ (46' Οζέγκοβιτς).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Μορέιρα, Μύγας, Τριανταφύλλου, Αμπάντα, Λιουκουρίνος, Μπουζούκης (46' Γρόσδης), Κόμπα, Γκονζάλες, Τζόκα (70' Λεγκίσι), Χουάνπι (46' Κύρκος), Λάμπρου (82' Βαϊνόπουλος).