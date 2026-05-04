Ρότα: «Αν ήταν με 11 ο Παναθηναϊκός ίσως μιλούσαμε διαφορετικά»
Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί στο 100% τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού, καθώς παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα από το 18ο λεπτό «κόλλησε» στην ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Λάζαρος Ρότα μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και ανέφερε πως η αποβολή άλλαξε το παιχνίδι, όμως στάθηκε στη... μεγάλη εικόνα του +6.
Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα
«Δεν ήμασταν σήμερα στο βαθμό που θέλαμε. Φάνηκε στο γήπεδο. Παρόλα αυτά ήρθαμε στο +5 και φεύγουμε με το +6 ακόμα και στην κακή μας ημέρα.
Αν ήταν με 11 ο Παναθηναϊκό ίσως μιλούσαμε διαφορετικά. Ήμασταν κυρίαρχοι όσο παίζαμε 11 με 11. Και στο προηγούμενο ματς στο 3-2, όταν έμειναν με 10 παίκτες δεν αντιδράσαμε σωστά.
Μπορούσαμε να πάμε τη διαφορά στους 8 και να "κλείδωναμε" το πρωτάθλημα κατά 80%. Αν μας έλεγε κάποιος αρχή της σεζόν ότι τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος θα ήμασταν στο +6 θα το υπογράφαμε. Χαμηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε».
