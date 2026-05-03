Οι ατάκες του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου για τον χαμένο τελικό, τη μάχη που δίνει η ομάδα και τον Γερεμέγεφ.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου άνοιξε την καρδιά του στη συνέντευξη Τύπου. Ο Ρουμάνος προπονητής αναφέρθηκε στην απώλεια του Κυπέλλου, στα προβλήματα που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ και στον Γερεμέγεφ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Ολυμπιακός πάντα μας δημιουργεί ένα ξεχωριστό πνεύμα. Μία ομάδα που το παραμικρό λάθος που θα κάνεις είναι επικίνδυνο. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάποιες ευκαιρίες, τον έλεγχο, άλλες φορές χάσαμε τον έλεγχο, ήταν ένα ισορροπημένο ματς. Δεν υπήρχε συνεχής κυριαρχία. Μετά το 1-0 μπορούσαμε να κάνουμε το 2-0, αλλά δεν αξιολογήσαμε σωστά κάποιες φάσεις. Μετά ήρθε η ισοφάριση και μας έριξε. Έχω πει πολλές φορές ότι σε ένα παιχνίδι υπάρχουν πολλά διαφορετικά ματς.

Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, στιγμές, αντιδράσεις, στοιχεία που θα σε δώσουν ή θα σε πάρουν αυτοπεποίθηση. Πρέπει να είμαστε ικανοί να αντιδρούμε σε όλα αυτά τα μικρά παιχνίδια. Αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο στην αρχή δεν ήμασταν καλοί, δώσαμε κάποια κόρνερ, αλλά δεν σκόραραν στις ευκαιρίες τους. Μέσα από αυτή την αντίδραση ήρθε το δεύτερο και το τρίτο γκολ. Η αυτοπεποίθηση του Ολυμπιακού έπεσε, δεν ρισκάραμε κάτι. Χρειαζόμαστε χρόνο για να βρούμε τις στιγμές και πως θα αξιολογήσουμε τις ενέργειες. Φάνηκε αυτό μετά το 1-1 και την ισορροπία.

Λεπτό με το λεπτό θα κερδίζουμε πράγματα, όπως κάναμε και σήμερα και κερδίσαμε το ματς με αυτή την εμφάνιση. Η μοίρα μας έφερε δύο πολύ δύσκολους μήνες παρά το καλό ποδόσφαιρο. Αυτό που μένει σε ένα γκρουπ είναι να παλέψουμε απέναντι στη μοίρα. Να πάρουμε αυτοπεποίθηση μέσα από τις εμφανίσεις. Τεράστια η ανάλυση που πρέπει να γίνει γι' αυτή τη σεζόν. Όπως αν θέλετε η μοίρα, μία ομάδα που δεν περνάει για 30 λεπτά το επιθετικό μισό να σκοράρει απέναντί σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις σε αυτό είναι να αντιδράς. Γενικά μιλάω όχι για σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας για την ομάδα, ξέρουμε ότι είναι 100 χρόνια μάχης και προσπάθειας. Από την άλλη ας καταλάβουμε ότι υπάρχει κουλτούρα και εκπαίδευση για τη νίκη.

Βλέποντας την ιστορία του ΠΑΟΚ τα τελευταία 8-9 χρόνια τα τρόπαια κλπ, έχουμε καταφέρει πολλά και τα τελευταία χρόνια. Το αήττητο, οι τελικοί, η Ευρώπη. Έχουμε φτάσει τρεις φορές σε τελικό Κυπέλλου. Καταλαβαίνουμε και πονάει πως χάσαμε τον τελικό με τον τρόπο που χάσαμε. Είμαστε όμως εκεί συνεχώς. Δεν είναι καθόλου εύκολο να μπαίνεις ανάμεσα στις ομάδες της Αθήνας. Είμαστε πάντα εκεί για να σπάσουμε την κυριαρχία τους, βρισκόμενοι συνεχώς σε τελικούς, στη μάχη πρωταθλήματος κλπ.

Αν κάτι θα πρέπει να μάθουμε, όταν υπάρχει η τόση πίεση, η διαχείριση της αποτυχίας είναι σαν... ατομική βόμβα. Θα έπρεπε να είναι πιο ομαλή η μετάβαση στην αποτυχία. Δεν είναι φόβος για τον αντίπαλο, αλλά φόβος της ήττας. Αυτό στέκεται μπροστά στην ομάδα. Καταστάσεις που εκπαιδεύεται η ομάδα και αποκτάει αυτή την κουλτούρα, κάτι που θα βοηθήσει την ομάδα. Έχουμε πετύχει πάρα πολλά, χωρίς όμως να αναιρείται η απογοήτευση μετά τον χαμένο τελικό.

Η νίκη με ικανοποιεί γιατί είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα ο καθένας αξιολογεί διαφορετικά τις καταστάσεις. Εγώ κάνω πιο βαθιά ανάλυση. Ο Γερεμέγιεφ ήρθε να υποστηρίξει την κατάσταση και κάνει εξαιρετική δουλειά. Δυστυχώς τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης και έμεινε αρκετό καιρό έξω με δύο τραυματισμούς. Έλειπε αρκετά. Ο Γερεμέγεφ αρρώστησε, ο Γιακουμάκης πιέστηκε και ξανά τραυματίστηκε. Αν δεν υπάρξει η ανάλυση, κάποιοι δεν θα καταλάβουν.

Ένα ακόμα παράδειγμα θα πω. Είχαμε σαν βασικούς τους Ζίβκοβιτς-Ντεσπόντοφ στα δεξιά και παίζαμε συνεχώς με τον Χατσίδη, που βρέθηκε σε περιβάλλον πίεσης. Ήρθαν παίκτες που ήταν για δεύτερη γραμμή, αλλά αναγκαστήκαμε με τις καταστάσεις να τους βάζουμε πολλά περισσότερα παιχνίδια από το κανονικό. Μετά από ένα σημείο χάνεται η χημεία. Έτσι γίνεται γενικότερα η ανάλυση των 100 χρόνων, πως έφτασε ο ΠΑΟΚ να διεκδικεί τίτλους και να παλεύει για στόχους. Μία ομάδα που προσπαθεί και έχει καταφέρει να κάνει γνωστό το όνομά της. Μετά από καιρό γευόμαστε την χαρά της νίκης και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι. Να διορθώσουμε τα λάθη μας. Σίγουρα θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, αλλά πρέπει ακόμα και τώρα να κάνουμε restart και να δούμε τι έχουν τα υπόλοιπα ματς για μας.

Μπορώ να πω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη εβδομάδα. Πολύ περίπλοκη. Βήμα-βήμα κάναμε όλοι μας αυτό που έπρεπε να κάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Από ομιλίες μέχρι εξηγήσεις και τον τρόπο αντίδρασης. Την πραγματική ανάγνωση του τι συνέβη στον Βόλο αλλά και τι υπάρχει μπροστά μας. Υπάρχουν παίκτες που δεν έπαιξαν όσο ήθελαν σήμερα, αλλά όλη την εβδομάδα συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα και καταφέραμε να αντιδράσουμε».