ΠΑΟΚ: Τίμησε αστυνομικούς που έσωσαν μία οικογένεια

Newsroom
Ο ΠΑΟΚ τίμησε τους αστυνομικούς που έδειξαν αυταπάρνηση και γλίτωσαν από τη φωτιά μία μητέρα και τα παιδιά της.

Σε μία αξιέπαινη πρωτοβουλία προχώρησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αφού τίμησε αστυνομικούς που έδειξαν αυταπάρνηση κι έσωσαν από τη φωτιά μία μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ: «Ο ΠΑΟΚ τίμησε στην Τούμπα τους αστυνομικούς του Α.Τ. Ωραιοκάστρου που επέδειξαν αυταπάρνηση και ψυχραιμία, απεγκλωβίζοντας με ασφάλεια μία 36χρονη γυναίκα και τα τρία ανήλικα παιδιά της, όταν ξέσπασε φωτιά στο δώμα που διέμεναν, στο Ωραιόκαστρο.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβασή τους αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, ενώ η φωτιά κατασβέστηκε αργότερα από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές».

@Photo credits: @PAOK_FC
     

