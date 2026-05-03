Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1.

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση μετά την απώλεια του Κυπέλλου και πήρε σπουδαία νίκη με 3-1 κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Δικέφαλος στο 15' προηγήθηκε με τον προβολή του Γερεμέγεφ από κοντά, έπειτα από σουτ του Μιχαηλίδη κι απόκρουση του Τζολάκη. Οι Πειραιώτες σε αυτή τη φάση διαμαρτυρήθηκαν για οφσάιντ του Μπάμπα.

Στο 29' έγινε το 1-1 με κεφαλιά του Ελ Καμπί από τη μικρή περιοχή, έπειτα από σέντρα του Τσικίνιο. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος πήρε στο 55' ξανά το προβάδισμα, έπειτα από φανταστικό αριστερό πλασέ του Ζίβκοβιτς, από πάσα του Κωνσταντέλια.

Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Γερεμέγεφ στο 65' σε ασίστ του Ζίβκοβιτς.

Τα highlights του αγώνα