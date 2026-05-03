Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου έζησε έντονα το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου ήταν στα χαμένα. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Δεν μπορούσε να πιστέψει πως έχασε η ομάδα του τον τίτλο από τον ΟΦΗ και ήταν λογικό το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό να το ζήσει πολύ έντονα.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ μετά το ματς στάθηκε στην απόκρουση του Παβλένκα στο 2-1, στο σουτ του Τσικίνιο, αλλά και στις δυνατότητες της ομάδας του, που δέχθηκε πλήγμα από τους πολλούς τραυματισμούς τους τελευταίους δύο μήνες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου:

«Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, με τον Ολυμπιακό να ελέγχει λίγο περισσότερο το παιχνίδι και να μας πιέζει, ήταν ισορροπημένο ματς όμως, είχαμε την ευκαιρία να σκοράρουμε, αλλά δεν δουλέψαμε σωστά, ώστε να σκοράρουμε κι άλλο γκολ και δώσαμε την ευκαιρία να μας ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός και γενικά να έχει περισσότερες ευκαιρίες από εμάς. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι, με περισσότερο πάθος και αυτοπεποίθηση, παίξαμε πολύ καλά, είχαμε και τον Παβλένκα να κάνει τρομερή απόκρουση όταν το ματς ήταν στο 2-1 και να είναι από τους κύριους συντελεστές αυτής της νίκης.

Νομίζω ότι το σημερινό ματς μας δείχνει τι έχει πάει λάθος τον τελευταίο καιρό με τις τόσες απουσίες και πόσο μας έλειψαν εκείνη την περίοδο αρκετοί παίκτες, ακόμα και σήμερα είχαμε κάποιους παίκτες που και πάλι δεν ήταν απόλυτα εντάξει. Δείχνει όμως η ομάδα πως μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παινίδι επιστρέφουμε στις καλές εμφανίσεις και μπορούμε να παίξουμε και πάλι πολύ καλά.

Η απόλαυση του να παίζεις καλά και να κερδίζεις βοηθάει στην αυτοπεποίθηση, ξέραμε ότι είμαστε καλοί, είχαμε όμως πολλές απουσίες, χάσαμε έναν τελικό, παίξαμε και είχαμε πολύ καλή πορεία και στην Ευρώπη που παίξαμε με αρκετές απουσίες, πολύ περίπλοκη σεζόν αυτή για εμάς και προσπαθούμε να επιστρέψουμε στον τρόπο που παίζουμε και να κερδίζουμε τα παιχνίδια».

Ορισμένες από τις αντιδράσεις του Λουτσέσκου