Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet 3-2: Τα highlights της αναμέτρησης
Η Κηφισιά έκλεισε με νίκη μία καλή σεζόν. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επικράτησε 3-2 της ΑΕΛ Novibet, η οποία έχει αποχαιρετήσει την κατηγορία.
Η ομάδα των Βορείων Προαστίων προηγήθηκε στο 3ο λεπτό. Ο Ζέρσον Σόουζα γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, ο Πόμπο σούταρε στα σώματα και στην επαναφορά ο Λαρουσί άνοιξε το σκορ.
Οι Λαρισαίοι ισοφάρισαν στο 6'. Ο Τούπτα έκανε το 1-2 με τον Πασά και με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Στο 9' ακυρώθηκε γκολ του Τούπτα για οφσάιντ.
Η Κηφισιά πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 31'. Ο Σιμόν έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, κεφαλιά - πάσα του Ζέρσον Σόουζα και ο Πόμπο με βολέ έκανε το 2-1.
Η ΑΕΛ Novibet ισοφάρισε στο 53ο λεπτό με φοβερό σουτ του Φακούντο Πέρες. Οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη στο 78'. Η μπάλα στρώθηκε στον Αμανί, ο οποίος με συρτό σουτ έκανε το 3-2.
