ΕΠΣΝ Λάρισας για ΑΕΛ Novibet: «Δεν υπήρξε κανένα πέναλτι, κύκλοι επιθυμούν τον υποβιβασμό της ομάδας»

Με ανακοίνωσή της η ΕΠΣΝ Λάρισας αναφέρθηκε στο 1-1 του Πανσερραϊκού με την ΑΕΛ Novibet, τόνισε πως δεν υπάρχει πέναλτι και πως κύκλοι επιθυμούν τον υποβιβασμό της ομάδας.

Όλη η Λάρισα βράζει με την απόφαση του Φωτιά να δώσει πέναλτι στον αγώνα της ΑΕΛ Novibet με τον Πανσερραϊκό με το οποίο οι Σερραίοι διαμόρφωσαν το τελικό 1-1. Εκτός από την σκληρή ανακοίνωση των «βυσσινί», ανακοίνωση έβγαλε και η ΕΠΣΝ Λάρισας, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγω για κύκλους που θέλουν τον υποβιβασμό της ομάδας.

Αναλυτικά η συγκεκριμένη ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας και ο Πρόεδρός της κ. Μπουχλαριώτης τοποθετούνται με σαφήνεια και υπευθυνότητα απέναντι στα όσα διαδραματίστηκαν στον σημερινό αγώνα της ΑΕΛ.

Εκφράζουμε την αμέριστη, σταθερή και διαχρονική στήριξή μας προς την ΑΕΛ, τη μεγαλύτερη ομάδα του Νομού μας, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για το λαρισινό ποδόσφαιρο. Επιθυμία όλων μας είναι η ομάδα να συνεχίσει να αγωνίζεται και να διακρίνεται στην ανώτερη κατηγορία, εκεί όπου ανήκει βάσει ιστορίας, δυναμικής και κόσμου.

Σε ό,τι αφορά τη φάση που έκρινε το αποτέλεσμα, είναι ξεκάθαρη η θέση μας ότι η υπόδειξη του VARιστα κ. Παπαδόπουλου της ΕΠΣ Μακεδονίας ήταν ορθή και ότι δεν υπήρχε παράβαση πέναλτι. Η εξέλιξη αυτή αδικεί την προσπάθεια της ομάδας και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.

Παράλληλα, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε την οργανωμένη προσπάθεια παραπληροφόρησης από γνωστά τρολ του διαδικτύου, τα οποία διακινούν ψευδείς και ανυπόστατες πληροφορίες, επιχειρώντας να πλήξουν πρόσωπα και θεσμούς. Τέτοιες πρακτικές δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο και θα μας βρίσκουν απέναντι.

Είναι επίσης προφανές ότι υπάρχουν κύκλοι που επιθυμούν την αγωνιστική αποδυνάμωση και τον υποβιβασμό της ΑΕΛ. Τους δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα το επιτρέψουμε. Η ΕΠΣ Λάρισας θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στην ομάδα και να υπερασπίζεται το δίκαιο και την αξιοπιστία του αθλήματος.

Η ενότητα του λαρισινού ποδοσφαίρου είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.

Το ΔΣ της ΕΠΣΝ Λάρισας».