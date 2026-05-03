Κόντης: «Ευχαριστούμε τον κόσμο για την υποδοχή, δεν είχαμε το μυαλό που έπρεπε»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Άρη στο Ηράκλειο.

Στο τελευταίο του παιχνίδι στο Ηράκλειο παρουσία φιλάθλων στην τρέχουσα σεζόν ο Κυπελλούχος ΟΦΗ ηττήθηκε από τον Άρη με 2-0. Φυσικά πρόκειται για αποτέλεσμα που επί της ουσίας δεν επηρεάζει την ομάδα του Χρήστου Κόντη, καθώς με την κατάκτηση του τίτλου η 5η θέση δεν έχει ουσιαστική αξία, καθώς δεν οδηγεί στην Ευρώπη.

Ο τεχνικός των Κρητικών στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μετά το παιχνίδι στάθηκε στην υποδοχή από τους Ομιλίτες μετά τον θρίαμβο του Βόλου και τόνισε πως η ομάδα του δεν είχε τη συγκέντρωση που έπρεπε κόντρα στους Θεσσαλονικείς.

Εν συνεχεία στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ο «αρχιτέκτονας» των Κυπελλούχων αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο σχεδιαμό της επόμενης σεζόν.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Θέλαμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να πάρουμε τη νίκη για να μας ανοίξει η όρεξη για την 5η θέση. Προσπαθήσαμε, είχαμε τρεις καλές ευκαιρίες, αλλά το μυαλό ήταν και λίγο στην κατάκτηση του Κυπέλλου, δεν ήταν αυτό που έπρεπε για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ηταν μία εβδομάδα χαράς και πανηγυρισμών από όλο τον κόσμο.

Ο κόσμος βγήκε έξω και αποθέωσε τους παίκτες και καλά έκανε. Τους ευχαριστούμε για την υποδοχή. Τώρα πρέπει κι εμείς να αλλάξουμε τη διάθεση γιατί έχουμε μπροστά μας παιχνίδια και πρέπει να τερματίσουμε όσο ψηλότερα γίνεται. Πρέπει να διατηρηθούμε ψηλά και σε θέση και σε απόδοση».

Η συνέντευξη Τύπου του Κόντη

Για την εικόνα του ΟΦΗ στο παιχνίδι με τον Άρη: «Είχα ένα άγχος για το πως θα ήμασταν μετά από μια τέτοια επιτυχία και επιβεβαιώθηκα γιατί αισθανόμουν ότι μπορεί να συμβεί. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για τα παιδιά, ούτε να κατηγορήσω, ούτε ότι δεν ήθελαν και το μυαλό δεν ήταν 100% εκεί και φάνηκε στο ξεκίνημα δίχως ένταση. Σε ένα παιχνίδι απέναντι στον Άρη που έχει και πολύ ποιότητα και πιστεύω πως και εκείνοι για τον εγωισμό τους ήθελαν τη νίκη.

Ήταν ένα παιχνίδι που ήταν δύσκολο να κρατήσουμε τη νοοτροπία όμως δεν μπορώ να πω ότι δεν είχαμε και τρεις ευκαιρίες που αν έμπαινε ένα γκολ θα ήταν διαφορετικό παιχνίδι. Είχαμε την κατοχή της μπάλας, αλλά ήταν ένα αργό παιχνίδι, λίγο η κίνηση μας. Όλα αυτά μαζί δεν τράβηξαν και πιστεύω πως δίκαια κέρδισε ο Άρης».

Για τα επόμενα παιχνίδια: «Τώρα είμαστε οι Κυπελλούχοι Ελλάδας και πρέπει να παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια με την μέγιστη πειθαρχία, όπως κάναμε σε όλα τα παιχνίδια και το σημερινό παιχνίδι που μου θύμισε την Κηφισιά και θα πρέπει να συνέλθουμε εμείς που είμαστε στο ποδοσφαιρικό τμήμα, το Κύπελλο το πήραμε και πρέπει να γράφουμε συνέχεια νέες σελίδες και αυτές λένε πως ο ΟΦΗ θα πρέπει να είναι ομάδα που θα συνεχίζει να γράφει νίκες και επιτυχίες».

Για το αν είναι έτοιμος για τις προκλήσεις της επόμενης χρονιάς: «Γεννήθηκα έτοιμος για τέτοιες προκλήσεις, έχω μάθει ν’ αγωνίζομαι από πολύ μικρός, τίποτα δεν μου χαρίστηκε και ότι βρήκα, το έπιασα. Και δεν είμαι μόνος μου, είναι μια ομάδα μαζί για να πετύχουμε ότι πετύχαμε. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες και όταν θέλεις να βάζεις ψηλούς στόχους και τέτοιες προκλήσεις που έρχονται μπροστά μας, είναι ότι καλύτερο για να έχουμε πολύ ψηλό κίνητρο».

Για το κίνητρο πλέον όσων παίζουν με αντίπαλο τον ΟΦΗ: «Έτσι δεν γίνεται και με τον πρωταθλητή; Όταν έχεις πάρει ένα τρόπαιο και θα σε κουβαλάει σίγουρα για την επόμενη χρονιά και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά υπό την έννοια πως θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να μην παίζουμε με το συναίσθημα αλλά με το μυαλό που θα βγάζουμε στον αγωνιστικό χώρο πράγματα που θα είναι εντελώς διαφορετικά».

Για τον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου: Σε μια ομάδα δεν σταματάει ποτέ ο σχεδιασμός, πάντα βλέπουμε και είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε προκύψει. Σίγουρα θα πρέπει να τελειώσουν τα παιχνίδια ώστε να κλείσει η χρονιά όμως παράλληλα υπάρχει μια κινητοποίηση για την επόμενη χρονιά. Πάντα η ομάδα πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά και να είναι έτοιμη αν χρειαστεί. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες εισηγήσεις για το τι πρέπει να γίνει για την επόμενη χρονιά. Ουσιαστικά θέλεις και ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές, σε περιπτώσεις που έχεις ήδη εξασφαλισμένα 27 παιχνίδια μέχρι τον Δεκέμβρη χρειάζεσαι κινήσεις».