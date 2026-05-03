Ο ΟΦΗ... έμεινε στη φιέστα των προηγούμενων ημερών και ο Αρης με τα γκολ των Ντούντου και Γιαννιώτα πήρε κόντρα στον Κυπελλούχο Ελλάδος ένα διπλό (0-2) γοήτρου, αλλά άνευ βαθμολογικής σημασίας. Δοκάρι ο Φούντας για τους Κρητικούς.

Ο Άρης ήταν ανώτερος του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, σκόραρε δύο φορές με τους Ντουντού και Γιαννιώτα και πήρε μια νίκη γοήτρου καθώς τα Playoff 5-8 διεξάγονται δίχως διακύβευμα έπειτα από την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ και την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Οι Κρητικοί είχαν ετοιμάσει τη δική τους γιορτή καθώς το βαρύτιμο τρόπαιο ήταν στα… πέριξ του αγωνιστικού χώρου αλλά οι «κίτρινοι» ήταν αυτοί που έφυγαν με τη νίκη από το Ηράκλειο.

Έτσι έπαιξαν…

Πιστός στο 3-4-3, ο Χρήστος Κόντης δεν άλλαξε πολλά σε σχέση με την 11αδα του τελικού του Κυπέλλου. Λαμπρόπουλος-Κρίζμανιτς και Κωστούλας ήταν στην τριάδα των στόπερ με τους Αθανασίου-Σενγκέλια σε ρόλο full back και τους Καραχάλιο, Κανελλόπουλο στον άξονα. Φούντας και Νους ήταν στα επιθετικά άκρα και ο Σαλσίδο στην κορυφή της επίθεσης.

Για τον Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου επέμεινε στο δικό του 4-2-3-1 με τετράδα στην άμυνα τους ακραίους Φρίντεκ-Φαντιγκά και στόπερ τους Φαμπιάνο-Ροζ. Ράτσιτς και Γένσεν ήταν οι δύο εσωτερικοί μέσοι πίσω από τον Πέρεθ και με επιθετική τριάδα τους Γκαρέ-Ντούντου και Καντεβέρε.

Η τέταρτη φορά του Ντουντού

Στο αργό tempo που είχε το παιχνίδι στα πρώτα του δέκα λεπτά, ο Βραζιλιάνος Ντουντού αφύπνισε τα πνεύματα στο 11ο λεπτό καθώς – μετά από κάθετη πάσα του Ράτσιτς – με διαγώνιο σουτ η μπάλα πήγε στη δεξιά πλευρά της εστίας του Λίλο (0-1) στο τέταρτο γκολ του Βραζιλιάνου στη σεζόν. Πέντε λεπτά ο σκόρερ των «κίτρινων» δεν βρήκε την μπάλα έτσι όπως ήθελε, μετά από γύρισμα του Γκαρέ, στη σπουδαία ευκαιρία των φιλοξενούμενων για το 0-2. Το ίδιο έγινε και στο 21’ όπου ο Κρίζμανιτς πρόλαβε να βάλει το πόδι του κατά την εκτέλεση του Ντουντού.

Το ανέβασμα του ΟΦΗ

Οι ρόλοι διαφοροποιήθηκαν μετά το 25ο λεπτό καθώς ο Άρης περισσότερο βρισκόταν στο δικό του μισό ενώ ο ΟΦΗ κυκλοφόρησε με μεγαλύτερη ψυχραιμία και ταχύτητα την μπάλα. Γι’ αυτό εξάλλου έγινε απειλητικός είτε με την κεφαλιά του Σαλσίδο στο 30’ μετά από σέντρα του Νους αλλά και με τον Αθανασίου δύο λεπτά αργότερα. Γενικώς οι γηπεδούχοι πάτησαν περισσότερο στην περιοχή του αντιπάλου αλλά δεν βρήκαν τις τελικές προσπάθειες. Το ίδιο ίσχυσε και για τον Άρη καθώς αρκετές από τις κάθετες πάσες είχαν περισσότερη δύναμη απ’ όση έπρεπε με συνέπεια να μην μετουσιωθούν οι στιγμές μέχρι και την ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

Οι φάσεις του Άρη και το δοκάρι του Φούντα

Οι δύο προπονητές απέφυγαν τις παρεμβάσεις στην ανάπαυλα και ο ΟΦΗ απείλησε στα 30’’ του δεύτερου μέρους μ’ ένα κακό τελείωμα του Σενγκέλια εντός περιοχής. Ο Άρης απάντησε με τρεις στιγμές. Το έξυπνο – αλλά και άστοχο – πλασέ του Κάρλες Πέρεθ τρία λεπτά αργότερα, το σουτ (εντός περιοχής) του Φρίντεκ όπου ο Λαμπρόπουλος έβαλε την κόντρα αλλά και την κεφαλιά του Ράτσιτς από την καρδιά της περιοχής όπου η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρια.

Στο 61’ μέσα από την υπερβολή του Πέρεθ στην transition επίθεση του Άρη, οι ρόλοι αντιστράφηκαν καθώς ο ΟΦΗ βγήκε στην κόντρα επίθεση. Κινούμενος εντός περιοχής ο Φούντας εκτέλεσε με το αριστερό αλλά η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Γιαννιώτας το «τελείωσε»

Χρειάστηκε να περάσει (σχεδόν) ένα 20λεπτο για την επόμενη φάση στον αγώνα. Ο Άρης χαμήλωσε το tempo του αγώνα καθώς οι δύο ομάδες είχαν προϋποθέσεις, όχι όμως και ουσιαστικές τελικές προσπάθειες έως ένα πλασαριστό σουτ του Σενγκέλια στο 81’. Στην επόμενη τελική, ο Γιάννης Γιαννιώτας πέτυχε ένα υπέροχο γκολ καθώς κινήθηκε εκτός περιοχής, έφερε την μπάλα στο δεξί και με δυνατό σουτ έκανε το 0-2 στο 86ο λεπτό. Αυτό το γκολ έριξε και τους τίτλους τέλους στην αναμέτρηση παρότι οι φιλοξενούμενοι είχαν δύο ακόμη στιγμές με τους Πέρεθ, Ράτσιτς και οι γηπεδούχοι με την κεφαλιά του Ισέκα.

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (ΟΦΗ), Καντεβέρε, Φαντιγκά, Γκαρέ, Πέρεθ (Άρης)

MVP: Ο Ούρος Ράτσιτς ο οποίος είχε συμμετοχή και στο γκολ του αγώνα με την κάθετη πάσα στον Ντουντού.

Στο ύψος τους: Προφανώς ο Ντουντού ο οποίος είχε δύο ακόμη στιγμές. Καλό παιχνίδι από τον Μάρτιν Φρίντεκ και του στόπερ του Άρη ενώ ο Γιάννης Γιαννιώτας σημείωσε ένα υπέροχο γκολ. Για τον ΟΦΗ, ο Αθανασίου ήταν δραστήριος, το ίδιο και ο Σενγκέλια.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Αυτή τη φορά η επιθετική τριάδα του ΟΦΗ (Νους, Σαλσίδο και Φούντας) δεν είχε κέφια.

Η «γκάφα»: Δεν υπήρξε το μεγάλο λάθος.

Το «στραγάλι»: Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης δεν είχε δύσκολη φάση να διαχειριστεί ενώ ο Γιουματζίδης (VAR) είχε εύκολο… μεροκάματο.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Άρης είχε τον έλεγχο του αγώνα στο συντριπτικό μέρος του και σημείωσε δύο υπέροχα γκολ με τους Ντούντου και Γιαννιώτα. Οι «κίτρινοι» είχαν κι άλλες στιγμές καθώς ο ΟΦΗ είδε την επιθετική τριάδα του να υπολειτουργεί.



ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Κανελλόπουλος (89’ Μπαΐνοβιτς), Καραχάλιος (79’ Νέιρα), Φούντας (79’ Θεοδοσουλάκης), Νους (89’ Ρομάνο), Σενγκέλια, Σαλσίδο (62’ Ισέκα)

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαντιγκά (66’ Τεχέρο), Φαμπιάνο, Ροζ, Φρίντεκ, Ράτσιτς, Γένσεν (89’ Γαλανόπουλος), Πέρεθ, Γκαρέ (72’ Γιαννιώτας), Ντούντου (89’ Νινγκ), Καντεβέρε (66’ Κουαμέ).