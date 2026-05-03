Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, βρίσκεται στο Παγκρήτιο Στάδιο για το ματς - γιορτή με «καλεσμένο» τον Άρη, έχοντας για... παρέα τον Κύπελλο Ελλάδας.

Μια εβδομάδα μετά τον ιστορικό θρίαμβο στον Βόλο ο ΟΦΗ υποδέχτηκε τον Άρη στο Παγκρήτιο Στάδιο σε βαθμολογικά αδιάφορο ματς με χαρακτήρα... φιέστας, από τη στιγμή που μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας η 5η θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη και το 5-8 έχει διαδικαστικό χαρακτήρα.

Στην έδρα των Κρητικών βρέθηκαν περισσότεροι από 10.000 Ομιλίτες για να αποθεώσουν τον Χρήστο Κόντη και τους ποδοσφαιριστές τους για το τεράστιο επίτευγμα τους, στο τελευταίο εντός έδρας ματς της σεζόν παρουσία κόσμου, λόγω της πρόσφατης τιμωρίας της ΔΕΑΒ.

Το παρών στο Παγκρήτιο έδωσε και ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μιχάλης Μπούσης, έχοντας κοντά του την... καλύτερη «παρέα». Το Κύπελλο Ελλάδας!

Φυσικά εκτός από τους παίκτες και τον «αρχιτέκτονα» του θριάμβου ο κόσμος του ΟΦΗ αποθέωσε και τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ομάδας που έφερε τίττλο στη Μεγαλόνησο έπειτα από 39 χρόνια.