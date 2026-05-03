Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία στο Πανθεσσαλικό, νίκησε τον ΠΑΟΚ, κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος και πλέον περιμένει τον κόσμο του να κατακλίσει το Παγκρήτιο κόντρα στον Άρη.

Για πρώτη φορά μετά το 1987 και για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία του, ο ΟΦΗ σήκωσε στον ουρανό το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδος, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ στην παράταση και βγάζοντας στους δρόμους του Ηρακλείου χιλιάδες φίλους της ομάδας.

Ωστόσο η γιορτή συνεχίζεται στα πλαίσια της αναμέτρηση με τον Άρη στο Παγκρήτιο. Οι Κρητικοί έκαναν... κάλεσμα στον κόσμο τους να κατακλίσουν το γήπεδο προκειμένου όλοι μαζί να γιορτάσουν αυτή την ιστορική επιτυχία για την ομάδα του Κόντη.

Με ένα ανατριχιαστικό βίντεο, έγραψαν: «Αυτός ο παλμός δεν σταματά ποτέ! Αυτές οι φωνές δεν σβήνουν ποτέ! Είναι κάτι παραπάνω από ένας αγώνας – είναι η στιγμή που γινόμαστε όλοι ένα! Σήμερα, στον αγώνα με τον Άρη, θα είμαστε ξανά όλοι μαζί! Ραντεβού στις 17:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο!»