Μετά την Κ19 ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα και στην κατηγορία Κ15.

Ο ΠΑΟΚ κάνει εξαιρετική δουλειά στην Ακαδημία και την τρέχουσα σεζόν πήρε τον τίτλο μετά την Κ19 και στην Κ15.

Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν στο Ηράκλειο του ΠΑΟΚ με 4-1 και κλείδωσαν τον τίτλο, ενώ εξαιρετικό ήταν το κλίμα και με τα στελέχη των δύο ομάδων. Δεν έλειψαν, μάλιστα και τα πειράγματα των ανθρώπων του ΟΦΗ Ηλία Πουρσανίδη, Στέλιου Βενετίδη με τον παλαίμαχο άσο του Δικεφάλου Γιώργου Τουρσουνίδη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία Super League Κ15 είναι ο ΠΑΟΚ, που «κλείδωσε» μαθηματικά τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Η ομάδα των Δημητριάδη και Βασιλάκου κέρδισε 1-4 τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (17η εξ αναβολής αγωνιστική), παραμένει στο συν επτά από τον Ολυμπιακό και καταγράφει πια το τέταρτο συνεχόμενο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία και το έβδομο συνολικά (τέσσερα έχει ο Ολυμπιακός, ένα ο Παναθηναϊκός).

Μια ημέρα μετά τη στέψη της Κ19, κούπα κερδίζουν και οι μικροί μας της Super League, με την απονομή να λαμβάνει χώρα στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Θα μεσολαβήσει το εκτός έδρας ματς με την ΑΕΚ στις 10.05.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε του ΟΦΗ με τον Κακάλη στο 22′, o ίδιος έκανε και το 0-2 στο 33′, από την ασίστ του Παπαγεωργόπουλου, ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 49′. Με δύο γκολ του Πριόβολου όμως, στο 65′ και στο 72′ – ασίστ οι Δελιόπουλος και Ευσταθιάδης, αντίστοιχα – ο Δικέφαλος διαμόρφωσε το τελικό 1-4.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Χρυσουλάκης, Δελιόπουλος, Παπαγεωργόπουλος, Ίτσκος, Ευσταθιάδης, Σολωμίδης, Κωνσταντινίδης (50′ Πριόβολος), Ζώνιος (55′ Σκαλέρης Βασίλης), Παπανίκου (50′ Σίμος), Φλώρος (70′ Αθανασέλλης), Κακάλης (70′ Νικολακούδης)».

Πρωταθλήτρια για 4η συνεχόμενη σεζόν η δική μας Κ15. Κλείδωσε μαθηματικά τον τίτλο, με το 1-4 επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο, δύο ματς πριν το τέλος.



4ever champions! 🖤🤍🏆#PAOKu15 #PAOKAcademy #slgr #Champions pic.twitter.com/qHIxmYhPDW — PAOK FC (@PAOK_FC) May 3, 2026

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 70

2. Ολυμπιακός 63

3. ΑΕΚ 48

4. Παναθηναϊκός 47

5. Ατρόμητος 42

6. ΟΦΗ 32

7. Αστέρας Aktor 29

8. Πανσερραϊκός 28

9. Κηφισιά 27

10. Παναιτωλικός 27

11. Άρης 27

12. Βόλος 18

13. Λεβαδειακός 39

14. ΑΕΛ 6